Irak: situation toujours tendue à Kirkouk après la mort de quatre Kurdes lors de manifestations

Après des heurts entre groupes de manifestants rivaux et les forces de sécurité irakiennes, samedi, la ville de Kirkouk était encore sous tension, lundi 4 septembre. Des protestataires kurdes se sont rassemblés en différents points de la ville. Quatre Kurdes ont été tués dans les affrontements, le samedi 2 septembre.

Avec notre correspondante à Bagdad, Marie-Charlotte Roupie

Arborant par endroit le drapeau kurde dans les rues de Kirkouk, lundi 4 septembre, les manifestants ont dénoncé les violences qui ont mené à la mort de quatre personnes, samedi. Mais pas seulement : ont été pointées du doigt les opérations organisées, ensuite, dans les quartiers kurdes, pour rechercher des armes et mener des arrestations. Ces protestataires répondaient à l’appel d’une figure du parti démocratique du Kurdistan.

Pour rappel, des manifestations rivales avaient été organisées samedi, réunissant d'un côté des habitants kurdes et de l'autre, des protestataires turkmènes et arabes. Les partis arabes et turkmènes s’opposant au retour du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), dans la ville de Kirkouk, dont il avait été expulsé en 2017. La situation a dégénéré en violences malgré la présence des forces de sécurité, avec des morts, donc, côté kurde, et des blessés des deux côtés.

Des mesures du gouvernement pour indemniser les familles des victimes

Lors des nouvelles manifestations kurdes du lundi, des voix se sont notamment élevées contre la présence du Hashd el-Chaabi dans la ville, cet ancien groupe paramilitaire chiite, aujourd’hui intégré à l’armée régulière. Les manifestations relativement calmes ont pris une autre tournure tard dans la soirée. Plusieurs représentants de la police ont été la cible de jets de pierre, cinq d’entre eux ont été blessés. Et quelques manifestants ont brûlé le drapeau irakien.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre avait annoncé plusieurs mesures pour tenter d’apaiser la situation, dont l’indemnisation des familles des victimes. La police affirmait que toutes les personnes arrêtées avaient été libérées.

