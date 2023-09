Syrie: 20 morts en une journée dans les affrontements entre FDS et tribus arabes dans l’est

Pour la 8e journée consécutive, les combats font rage dans l’est de la Syrie entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) dominées par les Kurdes et les tribus arabes. Vingt personnes ont été tuées ce mardi, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, portant à 90 le nombre de morts dans ces combats entre alliés.

Avec notre correspondant dans la région, Paul Khalifeh

Les combats se concentrent autour de la localité de Zeiban, sur la rive gauche de l’Euphrate, fief du chef tribal Ibrahim al-Hafl, considéré par les Forces démocratiques syriennes comme l’instigateur de la rébellion des tribus arabes. Et ils sont très intenses. La chaîne panarabe al-Mayadeen, proche de Damas, indique que les FDS ont violemment bombardé Zeibane à l’aide de drones armés et d’obus de mortier.

Même si elles disposent d’une puissance de feu de loin supérieure à celle des combattants tribaux, les forces dominées par les kurdes avancent lentement. Les tribus arabes, qui ont décrété une mobilisation générale, opposent une forte résistance.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme et des sources proches de Damas affirment que les FDS ont repris certaines localités après avoir acheminé d’importants renforts des autres provinces sous leur contrôle. Mais une bonne partie de l’est de la province orientale de Deir Ezzor leur échappe encore.

Négociations et réfugiés

Des officiers et des diplomates américains ont parrainé une réunion entre des représentants des belligérants pour tenter de faire cesser les affrontements entre leurs alliés. La médiation a échoué.

Devant la violence des combats, les habitants de plusieurs localités ont traversé vers la rive droite de l’Euphrate pour trouver refuge dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien.

Depuis plus d’une semaine, FDS et tribus arabes s’affrontent suite à l’arrestation par ces premiers d’Ahmad al-Khabil, le chef du Conseil militaire de Deir Ezzor, un groupe local arabe armé affilié aux FDS. Il est accusé de malversations, trafic de drogue et collusion avec le régime.

