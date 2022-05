NBA: Boston éjecte le champion Milwaukee, Dallas réduit Phoenix en cendres

Adam Glanzman GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

5 mn

Los Angeles (AFP) – Le champion en titre et le finaliste dehors! Milwaukee n'a pas survécu au match N.7 à Boston, qui affrontera Miami en finale de conférence Est, pas plus que Phoenix, totalement liquéfié face à Dallas et Luka Doncic, qui défieront Golden State à l'Ouest.