NBA: Brooklyn affrontera Boston, Minnesota défiera Memphis en play-offs

Kyrie Irving des Brooklyn Nets déborde Caris LeVert des Cleveland Cavaliers en barrage NBA le 12 avril 2022 à Brooklyn Sarah Stier GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

5 mn

Los Angeles (AFP) – Les Brooklyn Nets et les Minnesota Timberwolves respectivement vainqueurs des Cleveland Cavaliers (115-108) et des LA Clippers (109-104), mardi en matches de barrages, se sont qualifiés pour les play-offs NBA, où ils défieront au premier tour les Boston Celtics et les Memphis Grizzlies.