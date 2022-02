NBA: Embiid guide Philadelphie, DeRozan porte Chicago

Joel Embiid (Philadelphia 76ers) , auteur de 25 points, 19 rebonds et 5 contres, face à Derrick Favors (Oklahoma City Thunder), lors de leur match de NBA, le 11 février 2022 à Philadelphie Tim Nwachukwu GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

Los Angeles (AFP) – Joel Embiid, qui attend de jouer avec James Harden, recruté en fin de mercato, a guidé les Sixers à la victoire contre le Thunder (100-87), vendredi en NBA, pendant que Cleveland et Chicago, deuxième et troisième à l'Est, battaient Minnesota et Indiana.