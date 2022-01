NBA: Irving devrait débuter sa saison avec les Nets mercredi à Indiana

Le meneur des Brooklyn Net Kyrie Irving encourage ses camarades opposés aux Lakers à Los Angeles, le 3 octobre 2021 KEVORK DJANSEZIAN Getty/AFP/Archives

New York (AFP) – La star des Brooklyn Nets Kyrie Irving, autorisé à rejouer après avoir été mis à l'écart en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, devrait débuter sa saison NBA mercredi à Indianapolis, rapportent lundi ESPN et The Athletic.