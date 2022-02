NBA: Irving flambe et porte les Nets à la victoire face aux Bucks

Los Angeles (AFP) – Après deux semaines d'absence, Kyrie Irving a inscrit samedi 38 points pour porter les Nets à la victoire 126-123 à Milwaukee, au cours d'une soirée de NBA marquée aussi par les 46 points de Ja Morant, le meneur des Grizzlies victorieux à Chicago.

"C'est tous les types qu'il y a dans le vestiaire, honnêtement, ils me maintiennent en forme", a commenté le meneur de Brooklyn, non vacciné contre le Covid-19 et qui ne peut donc pas disputer les matches de son équipe à domicile en raison des mesures sanitaires new-yorkaises: "Ils n'arrêtent pas de me pousser, je reste motivé grâce à eux".

Encore auteur d'un gros match, avec 29 points et 14 rebonds, la star des Bucks, champions NBA en titre, Giannis Antetokounmpo a toutefois manqué le 3 points de la dernière chance au buzzer pour arracher l'égalisation face à une équipe qui n'avait remporté que deux de ses 10 dernières rencontres.

"Mon Dieu, il aurait pu rentrer ce shoot!", a commenté Irving, qui a inscrit samedi son plus important total de points de la saison. "Tout aurait pu arriver, mais on a été résistant ce soir, on a fait toutes les petites choses nécessaires pour l'emporter".

Toujours privés de leur superstar Kevin Durant --qui pourrait reprendre la semaine prochaine selon le coach Steve Nash-- et de Ben Simmons, arrivé des Nets de Philadelphie en échange de James Harden, et qui n'a toujours pas participé à des entraînements à haute intensité depuis son transfert, les Nets ont toutefois pu compter sur les débuts sous ses nouvelles couleurs du meneur slovène Goran Dragic, auteur de six points en 14 minutes.

"Quand on aura récupéré tous nos joueurs, on sera bons!", a prévenu Irving. Peu épargnés par les blessures et handicapés par le choix d'Irving de ne pas se faire vacciner, les Nets (32 v.-29 d.) pointent seulement à la 8e place d'une conférence Est très serrée, et menée par le Heat de Miami.

Derrière les 36 points de Bam Adebayo (son meilleur total cette saison), les Floridiens ont même profité samedi de leur victoire 133-129 face aux Spurs de San Antonio, et de la défaite à domicile des Bulls de Chicago (116-110) face aux Grizzlies d'un énorme Ja Morant (46 points), pour se détacher légèrement (40 v.-21 d., contre 39-22 pour Chicago).

Grâce à une nouvelle performance spectaculaire de son jeune meneur de jeu, auteur du meilleur total de points de sa carrière et désormais titulaire du record de sa franchise, Memphis a mis fin à une série de six victoires consécutives de Chicago. Et avec 31 points, DeMar DeRozan a également vu sa série de matches à 35 points ou plus s'arrêter à huit, à deux unités seulement du record de franchise établi par un certain Michael Jordan.

Quelques jours après sa première apparition au All-Star Game, Morant a de son côté multiplié les actions d'éclat promises au "Top 10" de la soirée, finissant en outre la rencontre avec des statistiques très propres (15/28 au shoot, dont 3/4 à 3 points, 13/15 aux lancers francs), malgré 5 ballons perdus tout de même.

Dans les autres rencontres de la soirée, Boston, derrière les 26 points, 11 rebonds et 6 passes décisives de Jayson Tatum et les 27 points de Jaylen Brown, l'a emporté 113-104 à Detroit, Atlanta s'est imposé 127-100 à domicile face aux Raptors de Toronto, avec notamment 41 points de leur meneur Trae Young, et les Cavaliers de Cleveland ont battu Washington 92-86.

Enfin, dans la conférence Ouest, les Denver Nuggets ont écarté les Sacramento Kings 115-110, grâce notamment à un nouveau triple double du MVP en titre Nikola Jokic (18 points, 10 rebonds, 11 passes).

