NBA: les Celtics maintiennent le rythme, Durant relance les Nets

Jaylen Brown face aux Minnesota Timberwolves, le 27 mars 2022 à Boston Kathryn Riley GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

3 mn

New York (AFP) – Les Boston Celtics ont continué mercredi sur leur lancée dans la course à la deuxième place de la Conférence Est avec une victoire 117-94 contre les Chicago Bulls, grâce à Jaylen Brown et ses 25 points marqués.