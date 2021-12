NBA: les leaders chutent, Detroit s'enfonce

Jonathan Kuminga, des the Golden State Warriors, au panier, face à OG Anunoby et Chris Boucher, des Raptors, 18 décembre 2021 à Toronto Cole Burston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

Los Angeles (AFP) – Les leaders de chacune des conférences en NBA ont chuté samedi: à l'Est, les Brooklyn Nets, premiers, ont perdu face à Orlando (100-93), tandis qu'à l'Ouest, les Golden State Warriors, deuxièmes, et le Utah Jazz (3e) étaient défaits respectivement par Toronto (119-100) et Washington (109-103).