NBA: les Nets envoient un message, les Lakers retombent dans leurs travers

Los Angeles (AFP) – Brooklyn, avec son "Big3" Kevin Durant/James Harden/Kyrie Irving enfin reconstitué et performant, a fait la loi chez le leader Chicago, remportant le duel au sommet de la conférence Est, mercredi en NBA, pendant qu'à l'Ouest les Lakers chutaient à Sacramento.

En ce jour des 45 ans de la disparition du réalisateur Henri-Georges Clouzot, maître français du suspense, le choc entre les Bulls et les Nets en promettait beaucoup. Il n'en fut rien tant le dauphin s'est fait requin, faisant vivre un enfer à sa proie de l'Illinois (138-112).

Associées pour la deuxième fois de la saison - Kyrie Irving, non vacciné, n'ayant réintégré les Nets que la semaine passée pour les matches à l'extérieur -, les trois stars de l'équipe ont enfin justifié leurs salaires de la peur.

Durant a été clinique (27 pts, à 70% de réussite aux tirs, 9 passes), Harden, nullement gêné par une hyper-extension du genou gauche subie mardi, a régalé (25 pts, 16 passes, 7 rbds). Et si Irving (9 pts, 4 rbds, 3 passes) n'a pas forcément étincelé, sa présence à monopolisé l'attention adverse.

Ainsi, les Bulls, déboussolés en défense, ont pris l'eau de tous les côtés, sans que Zach LaVine (22 pts) ni DeMar DeRozan (19 pts) ne puissent donner le change.

Chicago voit son avance se rétrécir (27-12) devant Brooklyn (26-14) et Miami, qui a conforté sa 3e place, fort d'un 8e succès en dix matches (115-91) chez des Hawks en perdition (12e). Et ce sans Jimmy Butler (cheville) et Bam Adebayo (pouce).

Comme souvent dans ces cas-là, l'assassin habite au 21 (pts) du côté de Miami, Tyler Herro frôlant de surcroît le triple-double (11 passes, 9 rbds). Et comme plus souvent encore, les Floridiens se sont appuyés sur leur âpre défense, limitant l'adresse d'Atlanta à 29% aux tirs derrière l'arc dont ils ont abusé.

Diaboliques "Jay-Jay"

Symbole de ces insuffisances, Trae Young, orfèvre resté à quai (15 pts, 5 passes), a manqué de combativité. Timothé Luwawu-Cabarrot, pourtant titularisé, s'est guère distingué (4 pts, 3 passes).

Avec ce troisième revers consécutif, les Hawks, méconnaissables finalistes de la conférence Est l'an passé, végètent à la 12e place et voient Washington (9e), Boston (10e) et New York (11e) creuser l'écart.

Les Wizards ont enchaîné une troisième victoire (112-106) aux dépens d'Orlando. Tout comme les Celtics à Indiana (119-100), dans le sillage de leurs "Jay-Jay", Jaylen Brown (34 pts) et Jayson Tatum (33 pts), diaboliques quand ils sont en pleine possession de leurs moyens.

Les Knicks ont, eux, donné la leçon (108-85) aux Mavericks de Luka Doncic (21 pts, 11 rbds), qui restaient pourtant sur six victoires, grâce à RJ Barrett (32 pts, 7 rbds). Evan Fournier a contribué (13 pts).

Un peu plus haut au classement, Cleveland (6e) a infligé à Utah (4e à l'Ouest) son quatrième revers consécutif (111-91), qui coïncide avec l'absence de Rudy Gobert (Covid).

Charlotte, portée par Gordon Hayward (30 pts), s'est imposée (109-98) chez les Sixers, malgré Joel Embiid (31 pts, 6 rbds).

A l'Ouest, enfin, les Lakers ont été matés (125-116) sur le terrain de Sacramento, qui a fait la différence dans le 3e quart-temps de feu, remporté 40-23, et surtout dans la raquette, où les Kings ont marqué 70% de leurs paniers.

LeBron James a encore beau se démener (34 pts, 7 rbds, 6 passes) - il tourne à 34,1 points de moyenne sur les douze derniers matches pour sept revers à l'arrivée ! -, il était encore trop seul dans une équipe, certes, cruellement privée d'Anthony Davis mais où Russell Westbrook erre comme un fantôme (8 pts, à 2/14, 12 rbds).

