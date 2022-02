NBA: les Suns, avec Booker au zénith, éclipsent les Nets

Devin Booker des Phoenix Suns contre les Brooklyn Nets le 1er février à Phoenix Christian Petersen GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Et de 11 victoires consécutives pour Phoenix, leader incontesté à l'Ouest et éclairé par Devin Booker, bourreau de Brooklyn avec 35 points inscrits dans le choc de mardi en NBA, où Chicago, vainqueur d'Orlando, a conforté sa domination à l'Est.