NBA: Morant enfonce les Lakers, les Suns égalent les Warriors

Los Angeles (AFP) – A la veille de l'anniversaire de LeBron James, Ja Morant et les Memphis Grizzlies ne lui ont pas fait de cadeau, s'imposant 104-99 contre les Lakers et décrochant leur troisième succès de rang dans le Championnat nord-américain de basket (NBA), toujours perturbé par le Covid.

Morant, dont le panier à la dernière seconde avait déjà permis lundi aux Grizzlies de l'emporter 114-113 sur les Phoenix Suns, a cette fois inscrit 41 points, dont six paniers à trois points, nouveau record personnel.

Ce mercredi, il a été le fer de lance de la remontée des Grizzlies, pourtant menés de 14 points dans le troisième quart-temps, et a inscrit 25 points en deuxième mi-temps, permettant à Memphis de consolider sa quatrième place dans la conférence Ouest.

"J'ai pris ce que la défense m'a donné et ça a bien tourné pour nous", a déclaré Morant. "Ce soir, c'était juste ma soirée".

Les Lakers, malgré les 37 points inscrits par James n'ont pu que s'incliner. 37, c'est également à partir de ce jeudi l'âge de James, né le 30 décembre 1984, et qui pour fêter ça avec un peu d'avance, a égalé mercredi soir son record de tirs à trois points sur un match, avec huit.

En plus du 14e match de James cette saison avec 30 points ou plus, Russell Westbrook avait pourtant ajouté un triple-double avec 16 points, 10 rebonds et 12 passes. Mais cela n'a empêché les Lakers, souvent brouillons, d'encaisser leur 6e défaite en sept matches, eux qui avaient pourtant mardi mis fin à leur série noire de 5 défaites de suite.

"Nous venons de perdre un match que nous aurions pu gagner", n'a pu que constater James qui était devenu mardi le troisième joueur dans l'histoire à atteindre les 36.000 points après Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone.

Les Suns brillent

Toujours à l'ouest, les Phoenix Suns, ont quant à eux rejoint les Golden State Warriors en tête grâce à une victoire 115-97 sur Oklahoma City.

Devin Booker a marqué 38 points pour les Suns, qui égalent les Warriors pour le meilleur bilan de la ligue à 27 victoires pour sept défaites.

Côté Thunder, dont cinq joueurs ont été mis sur la touche par le Covid-19 depuis jeudi dernier, Ty Jerome a marqué 24 points.

Les Sacramento Kings ont quant à eux décroché de justesse une victoire 95-94 face aux Dallas Mavericks, grâce à Chimezie Metu qui a inscrit un panier à trois points à la dernière minute du match.

Zach LaVine a une nouvelle fois porté Chicago, inscrivant 25 points, et permettant aux Bulls de s'imposer 131-117 face aux Atlanta Hawks pour la deuxième fois en trois jours.

Report de match

L'équipe des Hawks était privée de 15 joueurs en raison des protocoles Covid et de blessures.

Le coronavirus a également entraîné le report de la rencontre entre Miami et San Antonio, prévue mercredi, en raison de l'incapacité du Heat, décimé par les blessures et les joueurs placés en protocole sanitaire anti-Covid, d'aligner huit joueurs sur le parquet.

Le meneur Gabe Vincent, l'ailier champion NBA PJ Tucker et le jeune Zylan Cheatham ont intégré mercredi le protocole sanitaire mis en place par la NBA, rejoignant leurs coéquipiers Kyle Lowry, Udonis Haslem and Max Strus.

Le Heat était déjà privé de Bam Adebayo, blessé au pouce, ainsi que de Dewayne Dedmon, Markieff Morris et Victor Oladipo. Miami a également indiqué mercredi que Jimmy Butler était indisponible en raison d'une entorse à la cheville droite, contractée en fin de match mardi lors de la victoire 119-112 contre les Washington Wizards.

Les Los Angeles Clippers ont battu les Celtics 91-82 à Boston, tandis qu'Alec Burks a marqué 34 points pour mener les New York Knicks à la victoire 94-85 sur les Detroit Pistons.

