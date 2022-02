NBA: Philadelphie fonce sur Chicago, Denver enfonce Brooklyn

Los Angeles (AFP) – Philadelphie, au terme d'un superbe duel entre Joel Embiid et DeMar DeRozan, s'est imposé à Chicago, qui cède la première place à l'Est à Miami, dimanche en NBA, où Brooklyn demeure en crise après un 8e revers consécutif concédé à Denver.

Avec un septième match à au moins 40 points (10 rbds), son total sur le parquet du United Center, Embiid a été prépondérant à la 3e victoire de rang des Sixers (119-108), qui grimpent provisoirement au 4e rang, en attendant les résultats de Cleveland (5e) contre Indiana et de Milwaukee (3e) chez les Clippers.

Une chose est sûre pour ce qui concerne le classement très serré de cette conférence, c'est le Heat, sans jouer, qui est certain de garder la tête après cette journée de dimanche. Conséquence, son coach Erik Spoelstra entraînera l'équipe de l'Est au All-Star Game du 20 février à Cleveland, Monty Williams, leader incontesté avec Phoenix, étant chargé de celle de l'Ouest.

En cas de victoire, Billy Donovan aurait pu connaître cet honneur, mais ses Bulls sont tombés sur plus forts qu'eux, malgré le gros carton de DeRozan (45 pts, 9 rbds, 7 passes) qui n'a pu combler à lui seul l'absence préjudiciable de Zach LaVine (dos).

A Denver, les Nuggets, qui restaient sur trois revers, ont stoppé leur série en infligeant une 8e défaite d'affilée (124-104) à des Nets, toujours diminués par les absences de Kevin Durant (genou) et James Harden (cuisse) et qui ne vont décidément pas mieux.

Brooklyn a plutôt bien résisté après deux quart-temps (76-75) durant lesquels les défenses étaient il est vrai en mode gruyère, avant que Denver ne resserre la sienne. Il n'en a fallu pas plus pour que la différence se fasse.

Jokic trop facile

Le MVP en titre, Nikola Jokic, a été à la hauteur de son statut, enregistrant son 14e triple-double de la saison (27 pts à 12/15 aux tirs, 12 rbds, 10 passes). Il est le plus prolifique en la matière, devant le jeune arrière de San Antonio Dejounte Murray (10).

Dans le sillage du Serbe, Will Barton (21 pts) et Aaron Gordon (17 pts, 9 rbds, 7 passes) ont contribué.

En face, Kyrie Irving, seul membre du "big3" valide, a fait ce qu'il a pu (27 pts, 11 passes) tout comme le vétéran Blake Griffin (19 pts), au sein d'une équipe dont l'adresse s'est effondré à 26,3% en seconde période, soit moitié moins qu'en première.

La seule bonne nouvelle pour les fans des Nets, c'est l'annonce avant le match, par l'entraîneur Steve Nash, que le club voulait conserver Harden et que ce dernier souhaitait également rester du côté de New York, alors que Philadelphie a engagé des discussions en vue d'un possible échange avec Ben Simmons, qui refuse de jouer pour les Sixers.

En attendant l'urgence est de mise pour Brooklyn, qui se retrouve 7e à l'Est, c'est à dire en position de barragiste pour les play-offs.

Denver reste 6e à l'Ouest, à distance de Minnesota (7e) qui a décroché une quatrième victoire consécutive aux dépens de Détroit (118-105), grâce à Karl-Anthony Towns (24 pts, 12 rbds) a mené la meute de Timberwolves en forme.

Côté Pistons, Kilian Hayes, productif en sortie de banc (8 pts, 10 passes, 3 rbds), a montré de bonnes choses.

