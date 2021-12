NBA: Stephen Curry porte les Warriors chez les Suns, les Lakers en souffrance face aux Nets

Stephen Curry lors du match entre les Golden State Warriors et les Phoenix Suns, le 25 décembre 2021

Los Angeles (AFP) – Les Warriors ont remporté samedi une victoire décisive pour la tête de la conférence Ouest, face aux Suns (107-116), dans le choc de la journée de Noël en NBA, tandis que la crise se poursuit chez les Lakers, qui ont subi une cinquième défaite d’affilée, en perdant face aux Nets (115-122).

Si la recrudescence des cas de Covid a privé les cinq affiches de Noël d'un certain nombre de vedettes, le spectacle était néanmoins au rendez-vous, à l’image de la rencontre entre les deux meilleures équipes de la ligue, Golden State et Phoenix.

Pour leur troisième rencontre de la saison, les Warriors l’ont emporté pour la deuxième fois, brisant la série des Suns de 15 victoires à domicile.

Otto Porter Jr. a marqué 13 de ses 19 points dans le dernier quart-temps, mais c’est surtout l’incontournable Stephen Curry qui a porté les Warriors, avec 33 points.

Le meneur a brisé sa malédiction de Noël, lui qui a souvent déçu ce jour (13,1 pts de moyenne en 8 matchs avant ce soir).

Devenu le meilleur shooter à 3 points de l’histoire de la ligue il y a moins de deux semaines, Curry, qui a réussi 5 tirs primés sur 16, n’est plus qu’à une seule marque des 3.000 tirs à 3 points réussis en carrière.

"Je suis fier de tout le monde, parce que peu de gens nous donnaient la victoire ce soir", a souligné Curry, pour qui l’équipe a remporté sa meilleure victoire de la saison.

"C'est super de gagner à Noël, c'est super de gagner à l’extérieur contre la meilleure équipe de la ligue, en infériorité numérique. Dans ce contexte, c’est une énorme victoire. Tout le monde s'est investi. C'était une super ambiance", a résumé Curry.

pas de miracle pour les Lakers

A Los Angeles, la Crypto.com Arena, nouveau nom du Staples Center, n’a pas porté chance aux Lakers, qui avaient pourtant une belle opportunité de se reprendre face à une équipe de Brooklyn comptant sept absents en raison du Covid, dont Kevin Durant et LaMarcus Aldridge.

Russel Westbrook à la lutte avec James Harden lors du match entre les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers, le 25 décembre 2021 Jayne Kamin-Oncea GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Mais les Nets ont été portés au scoring par James Harden et son triple-double (32 pts, 10 rbds, 10 passes) ainsi que Patty Mills (34 pts), qui a marqué 8 tirs à 3 points, soit le record du jour de Noël.

Pourtant, LeBron James a été percutant, avec 39 points, 9 rebonds et 7 passes. Il est devenu le meilleur scoreur de la NBA le jour de Noël, avec 422 points. Il dépasse ainsi les 395 points de la légende des Lakers Kobe Bryant, avec qui il partage le record du nombre du matchs disputés à Noël (16).

Russell Westbrook a lui signé son sixième triple-double de la saison (13 pts, 12 rbds, 11 passes), mais au prix d’une grande approximation (4 tirs réussis sur 20, 0 sur 3 à 3 points).

Le Jazz a pour sa part profité des absences de Luka Doncic et de Dorian Finney-Smith pour venir à bout des Mavericks (120-116).

Donovan Mitchell a inscrit 33 points, Bojan Bogdanovic 25. Rudy Gobert a réussi un nouveau double-double (10 pts, 11 rbds), complété par 2 interceptions et 2 contres.

Giannis en mode MVP

A Milwaukee, les Bucks de Giannis Antetokounmpo ont effectué une remontée fantastique pour l’emporter face aux Boston Celtics (117-113).

Giannis Antetokounmpo lors du match de NBA entre son équipe des Milwaukee Bucks et les Boston Celtics, le 25 décembre 2021 Patrick McDermott GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Tout juste sorti des protocoles anti-Covid, après avoir manqué cinq matchs, le double MVP 2019 et 2020 Giannis Antetokounmpo n’a pas ménagé ses efforts en attaque et en défense, avec 36 points (dont 29 en deuxième mi-temps), 12 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres.

"Ça fait du bien", a déclaré Antetokounmpo. "J'étais content d'être de retour, content d'être à nouveau près de mes coéquipiers et des fans et content de jouer le match."

Enfin, à New York, Kemba Walker a signé un triple-double (10 pts, 10 rbds, 12 passes), le premier d’un joueur des Knicks le jour de Noël, dans la victoire de la franchise new-yorkaise face aux Atlanta Hawks (101-87).

"Je suis d'ici, je suis né et j'ai grandi ici et ils m'ont montré beaucoup d'amour aujourd'hui", a déclaré Walker, après avoir reçu une standing ovation du Madison Square Garden, alors qu’il a été mis sur la touche à neuf reprises ces dernières semaines.

Les Knicks décrochent leur sixième victoire d’affilée en saison régulière contre la franchise de Géorgie, celle qui les a éliminés la saison dernière au premier tour des play-offs.

Les Hawks étaient alors portés par Trae Young, actuellement en protocole anti-Covid, comme sept autres joueurs d’Atlanta.

