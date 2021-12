NHL: la reprise après la trêve de Noël repoussée de lundi à mardi

Le logo de la NHL, le 25 décembre 2021 Scott Taetsch GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

New York (AFP) – La Ligue nord-américaine de hockey (NHL), après sa trêve de Noël, ne reprendra que mardi et non lundi comme initialement prévu, afin que la NHL puisse analyser les résultats des tests Covid-19 et évaluer l'état de préparation des équipes, a annoncé l'instance dans un communiqué vendredi.