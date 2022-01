Open d'Australie: Monfils en tête de file, ça casse pour Mladenovic et Ferro

Le Français Gaël Monfils renvoie la balle à l'Argentin Federico Coria lors de leur match à l'Open d'Australie le 17 janvier 2022 à Melbourne Martin KEEP AFP

Melbourne (AFP) – Gaël Monfils, en bon chef de file du tennis français, s'est qualifié lundi pour le 2e tour de l'Open d'Australie emmenant dans son sillage Harmony Tan et Benjamin Bonzi pour leur première participation, mais pas les plus expérimentées Kristina Mladenovic et Fiona Ferro.