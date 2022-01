Open d'Australie: Shapovalov surprend Zverev

Martin KEEP AFP

Melbourne (AFP) – Denis Shapovalov a créé la surprise en éliminant sans perdre un set l'un des candidats au titre, Alexander Zverev, dimanche en 8es de finale de l'Open d'Australie, où Rafael Nadal a été impressionnant face à Adrian Mannarino, pourtant à très haut niveau.

La N.1 mondiale Ashleigh Barty et Gaël Monfils étaient programmés en soirée.

. Nadal retrouvera Shapovalov, pas Zverev

Rafael Nadal, 5e mondial, a vaincu la résistance du Français Adrian Mannarino (69e) dans le premier set, avant de dérouler pour s'imposer 7-6 (16/14), 6-2, 6-2.

"Le premier set a été très éprouvant nerveusement. J'ai eu un peu de chance car j'ai eu des occasions, mais lui aussi", a analysé l'Espagnol de 35 ans.

"Je suis très heureux d'avoir survécu à ce premier set, sans le moindre doute !", a-t-il ajouté en soulignant que la réalisation rapide d'un break dans le deuxième avait été un moment "très important."

Sous un soleil de plomb, Mannarino a mené la vie dure à l'Espagnol dans la première manche, où les deux joueurs ont évolué à très haut niveau et qui a duré 81 minutes.

Malgré une balle de break à 5-5, le Français n'a pu éviter le tie break. Et le match a basculé dans l'époustouflant, tant par la qualité de jeu que par l'intensité et le suspense.

Durant ce jeu décisif qui a duré 28 minutes (!), Nadal a sauvé quatre balles de set et a conclu sur sa septième ! Il ne lui avait jamais fallu autant de points (30) pour remporter un jeu décisif sur le circuit.

L'Espagnol Rafael Nadal (gauche) et le Français Adrian Mannarino (droite) après leur match des 8es de finale de l'Open d'Australie à Melbourne le 23 janvier William WEST AFP

Mais, par la suite, la digue Mannarino, peut-être touché aux abdominaux, a cédé.

Selon le tirage au sort, Nadal aurait théoriquement dû affronter Alexander Zverev (3e) en quarts puis Novak Djokovic en demies. Le Serbe a été expulsé du pays avant le début du tournoi et l'Allemand a été sorti du tableau par le Canadien Denis Shapovalov (14e).

Pourtant, Zverev (23 ans) avait tranquillement atteint les 8es, tandis que Shapovalov (22 ans) avait eu trois premiers tours éprouvants, voire exténuants.

Mais, fidèle à son jeu spectaculaire (35 coups gagnants et 37 fautes directes), le demi-finaliste du dernier Wimbledon a infligé une sévère défaite 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 à son adversaire.

"C'est toujours mieux de gagner en trois sets, mais je dois avouer que c'est le match que je m'attendais le moins à finir en trois sets", a-t-il reconnu.

Au premier tour, il avait battu le Serbe Laslo Djere (51e) en quatre sets et 3h23, puis il avait écarté le Sud-Coréen Soonwoo Kwon (54e) en cinq sets et 4h25, avant de battre l'Américain Reilly Opelka (29e) en quatre sets et 3h02. Zverev, lui, a cédé en 2h21.

. Double K en quarts

Dans le tableau féminin, le quart de finale entre Madison Keys (51e) et Barbora Krejcikova (4e) n'était pas forcément le match attendu.

Mais l'Américaine a démontré les qualités qui lui avaient permis de se hisser au 7e rang mondial en 2016 et en finale de l'US Open 2017 pour écarter l'Espagnole Paula Badosa (6e) 6-3, 6-1. Et la Tchèque, gagnante du dernier Roland-Garros, a nettement dominé la double lauréate de Melbourne Victoria Azarenka (25e) 6-2, 6-2.

L'Américaine Madison Keys sert contre l'Espagnole Paula Badosa en 8es de finale de l'Open d'Australie à Melbourne le 23 janvier Paul Crock AFP

"C'est vraiment incroyable. J'ai très bien servi et je pense avoir aussi très bien retourné", a souligné Keys.

"Donc, sur de nombreux points, j'ai eu un petit avantage dès la première balle et j'ai réussi à dicter l'échange. Il fallait que je prenne ma chance à chaque fois qu'elle se présenterait parce que je savais que, si je lui laissais un centimètre, elle le prendrait", a-t-elle ajouté.

De son côté, Krejcikova a assuré qu'elle ne s'attendait pas à la victoire, ou en tout cas à une victoire aussi large face à l'ex-N.1 mondiale bélarusse.

"Je n'étais pas la favorite donc j'essayais juste de m'amuser et de jouer mon meilleur tennis... et je suis en quarts !", s'est exclamée la Tchèque.

