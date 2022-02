Pékin Express: la gazette olympique des JO-2022

Pékin (AFP) – Choses vues et entendues par les reporters de l'AFP aux Jeux olympiques de Pékin jusqu'au 20 février:

FETE A VAL. Environ 60 personnes étaient rassemblées devant un écran géant à Val d'Isère mercredi matin pour suivre le sacre de Clément Noël en slalom, d'après un communiqué de la station. Le skieur français a terminé son apprentissage du haut niveau dans la station savoyarde après ses 15 ans. "En son honneur", les enfants du Club des sports ont descendu la Face de Bellevarde, sur laquelle Noël s'était imposé en décembre, lors le premier slalom de l'hiver. (AFP)

MERCI NOEL. La mésaventure du nouveau champion olympique de slalom Clément Noël, sorti à deux portes de l'arrivée alors que la victoire lui tendait les bras en décembre à Madonna di Campiglio, avait fait un heureux, rappellent les médias japonais. Leur compatriote Yohei Koyama avait terminé 8e ce jour-là, le critère N.1 de sa fédération pour décrocher une place aux JO. Le parallèle s'est toutefois arrêté là: Koyama est sorti dès la première manche mercredi à Yanqing. (AFP)

Le Japonais Yohei Koyama, lors de la 1ère manche du slalom olympique des Jeux de Pékin, le 16 février 2022 au centre national du ski alpin à Yanqing Jeff PACHOUD AFP

CONGE SABBATIQUE. Après avoir décroché sa deuxième médaille des JO avec l'argent du slalom mercredi, Johannes Strolz compte mettre son travail de policier dans l'extrême ouest de l'Autriche entre parenthèses. Depuis 2014, l'Autrichien est inscrit sur les régistres de la police de la ville de Dornbirn, où il travaillait comme agent de la circulation l'hiver dernier, après avoir été écarté de l'équipe autrichienne en raison de ses mauvais résultats. "Je dois discuter avec les entraîneurs de l'équipe et planifier la saison à venir. Je dois aussi voir combien de temps il me reste pour mon travail de policier", explique-t-il. Mais le champion olympique du combiné ne manquera pas de "célébrer" ses Jeux avec ses "collègues du poste de police de Dornbirn", même si "l'essentiel restera la compétition." (AFP)

La joie de l'Autrichien Johannes Ewald Strolz, médaillé d'argent du slalom aux Jeux olympiques de Pékin, le 16 février 2022 sur la piste du centre national de ski alpin à Yanqing Dimitar DILKOFF AFP

AUTOCENSURE. Le skieur freestyle Gus Kenworthy, au franc-parler assumé, se retient de critiquer la Chine en matière de droits de l'Homme pendant sa participation aux JO en raison des "risques réels" qu'il pourrait encourir. A la BBC, il a d'abord affirmé au début du mois qu'"en prenant position contre eux (la Chine et son gouvernement, NDLR) de manière concrète, on pourrait probablement apporter des changements positifs". Mais, depuis qu'il est sur place, le Britannique est plus prudent. "On est testés tous les jours pour le Covid, vous pourriez avoir un test positif et vous ne savez pas qui voit ces résultats. J'ai l'impression qu'il y a des risques réels à parler en ce moment", a-t-il confié à l'AFP mercredi. Kenworthy a toutefois promis qu'une fois revenu chez lui, il reprendrait là où il s'est arrêté, "en parlant après les Jeux." (AFP)

Le skieur britannique Gus Kenworthy, lors de la finale de slopestyle aus Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée du sud), le 18 février 2018 Martin BUREAU AFP/Archives

AVOCAT DE LA DEFENSE. Le titre du relais hommes en biathlon semblait promis à la Russie mardi, jusqu'à ce que son dernier relayeur, Eduard Latypov, manque cinq cibles sur huit tirs. Fair-play, le Français Antonin Guigonnat l'a défendu sur Instagram. "J'étais juste derrière toi, près de ton coach sur le pas de tir et c'était vraiment dur à regarder. Un moment terrible que seuls les biathlètes peuvent connaître. Notre sport est tellement difficile ! Aux fans russes, s'il vous plaît, soyez gentils avec lui !" (AFP)

Le Russe Eduard Latypov, à l'arrivée du relais 4x7,5 km aux Jeux olympiques de Pékin, le 15 février 2022 au centre national du biathlon à Zhangjiakou Jewel SAMAD AFP

ALLO DOCTEUR. Quand le skieur belge Dries van den Broecke a chuté lors du géant olympique dimanche, sa première réaction a été de se dire +Oh merde ! Où est mon père ? Où est mon frère ?+. Il faut dire les deux n'étaient pas très loin, sur le bord de la piste de Yanqing. Des spectateurs étrangers en Chine pour les JO ? Evidemment, non. Wouter et Robin font partie des douze médecins étrangers chargés d'intervenir pour apporter les premiers secours lors des chutes. Sans penser à ce qu'il se passerait en cas de chute grave de Dries, Wouter préfère évoquer "la fierté" d'être aux JO avec ses deux fils. (AFP)

