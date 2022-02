Pékin Express: la gazette olympique des JO-2022

Pékin (AFP) – Choses vues et entendues par les reporters de l'AFP aux Jeux olympiques de Pékin jusqu'au 20 février.

VISIO. Le biathlète Leif Nordgren a assisté à la naissance de son premier enfant en visio la veille de sa première course, mardi. La date de l'accouchement était initialement prévue le jour de la cérémonie d'ouverture. "C'était en fait très dur, pour être honnête", a-t-il raconté après sa 87e place de l'individuel. "Pendant l'échauffement, je pensais juste à ma famille et j'ai eu quelques larmes aux yeux." L'Américain n'a pas vu sa femme depuis mi-novembre en raison des restrictions sanitaires pour aller à Pékin et il a désormais "hâte d'en finir avec les Jeux et de rentrer" chez lui. (AFP)

NUITS BLANCHES. La Maltaise Jenise Spiteri a passé des nuits blanches pour répondre à ses fans et promouvoir les sports d'hiver dans son pays. Seule représentante de l'île méditerranéenne, elle reste éveillée "jusqu'à quatre ou cinq heures du matin presque toutes les nuits" pour raconter son aventure olympique. "Des Maltais du monde entier m'ont dit que c'était vraiment cool de voir une Maltaise concourir en snowboard", souligne celle qui a terminé 21e sur 22 lors des qualifications du halfpipe féminin mercredi, avec 25,25 points, loin derrière les 87,75 points de la championne en titre Chloe Kim. (AFP)

La porte-drapeau de Malte, Jenise Spiteri mène la délégation de son pays durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin dans le stade du "Nid d'oiseau" à Pékin le 4 février 2022 Manan VATSYAYANA AFP

SKRICKET. L'Irlandais Jack Gower, 27 ans, participe à ses premiers Jeux olympiques en ski alpin. Après avoir terminé 31e de la descente, il doit prendre le départ du combiné jeudi. Le nom du skieur, un Anglais de Chichester, dont la grand-mère est irlandaise, sera familier aux amateurs de cricket. Le cousin de son père est David Gower, une légende du sport, ex-capitaine de l'Angleterre et désormais consultant vedette de Sky Sport. (AFP)

L'Irlandais Jack Gower, lors de la descente des Jeux olympiques de Pékin, le 7 février 2022 au Centre national de ski alpin à Yanqing Dimitar DILKOFF AFP

AFFAIRE DE FAMILLE. Chez les Birkner, participer aux JO d'hiver en ski alpin est une tradition. Tomás Birkner de Miguel, qui participera au slalom et au géant à Pékin, sera le 9e membre de la famille argentine à s'aligner aux Jeux depuis Sarajevo en 1984. Même si lui n'a pas appris le ski dans la famille de son père, dont il a hérité du nom de famille, mais avec sa mère. Son objectif, un Top 15 "difficile mais possible". Et les compétences sportives ne s'arrêtent pas là chez les Birkner. "J'ai aussi d'autres cousins qui ont été olympiens en planche à voile. L'un d'entre eux a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse", ajoute Tomás. (AFP)

L'Argentin Tomas Birkner De Miguel, lors de la 1ère manche du géant de St Moritz, comptant pour la Coupe du monde, le 17 février 2017 Dimitar DILKOFF AFP/Archives

TROC. Romane Pinturault, attachée de presse de l'équipe de France, a enfin pu récupérer quelques masques officiels des Jeux olympiques, plus jolis qu'un banal FFP2 blanc. Le tout auprès d'un membre de l'organisation en échange de... pin's (une tradition olympique)! Gourmand, l'homme a négocié les masques contre deux pin's de l'équipe de France. (AFP)

