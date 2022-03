Paralympiques-2022/ski: Arthur Bauchet remporte sa troisième médaille

Yanqing (Chine) (AFP) – Arthur Bauchet, grand espoir du para-ski alpin français, a remporté jeudi sa troisième médaille aux Jeux paralympiques de Pékin (4-13 mars) avec le bronze du slalom géant (catégorie debout) malgré d'intenses douleurs aux jambes.

Le sportif de 21 ans à la jovialité communicative, licencié au ski club de Briançon, complète sa collection après avoir déjà obtenu les titres de la descente et du super combiné.

Sur les pistes ensoleillées de Yanqing, en banlieue de Pékin, Arthur Bauchet a été devancé par le Finlandais Santeri Kiiveri, médaillé or, et l'Américain Thomas Walsh.

"Cette médaille, elle vient de très très loin. Je suis vraiment allé la chercher" car j'ai été poussé dans "mes derniers retranchements" mentaux et physiques, a déclaré le jeune sportif.

"Elle a vraiment un goût d'or pour moi."

Sixième seulement après la première manche disputée jeudi matin, il a su remonter une partie de son retard sur ses concurrents mieux placés.

Juste après la ligne d'arrivée, le jeune skieur s'est toutefois écroulé car la douleur dans ses jambes était devenue difficilement supportable. Il a dû être placé dans un fauteuil roulant.

Arthur Bauchet souffre de paraparésie spastique, une maladie qui provoque une faiblesse et des contractures musculaires, douloureuses, des membres inférieurs.

"Je préfère avoir mal quand je skie, quand je me fais plaisir, que assis allongé dans mon canapé. La douleur, je la connais. Faut juste serrer les dents et ça passe!"

Avec désormais trois médailles (dont deux en or) dans ces Jeux, soit près de la moitié du total français, est-il en train de devenir la nouvelle star du para-ski alpin tricolore?

"J'espère que la star, c'est l'équipe de France entière, et pas que moi. On est une équipe forte, et on va le prouver encore sur les dernières courses!"

Arthur Bauchet disputera encore le slalom, prévu dimanche au dernier jour de ces Jeux paralympiques.

"J'ai deux jours pour recharger les batteries, j'espère que ça sera suffisant", a-t-il espéré.

"Si jamais les jambes sont défaillantes, j'essaierai de prendre le relais avec le mental. En tout cas, je ne vais pas abandonner, ça c'est sûr, ce n'est pas mon genre!"

La France compte désormais au total sept médailles (dont quatre en or) dans ces Jeux paralympiques d'hiver et pointe au quatrième rang du classement.

