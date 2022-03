Patinage: le champion olympique Nathan Chen forfait pour les Mondiaux-2022

Paris (AFP) – L'Américain Nathan Chen, champion olympique et triple champion du monde en titre, a déclaré forfait pour les Championnats du monde de patinage artistique organisés à Montpellier la semaine prochaine, a annoncé la Fédération américaine de patinage mercredi.

"Je suis déçu de devoir déclarer forfait pour les Mondiaux. Je me suis entraîné pour cette compétition depuis mon retour de Pékin. Je dois gérer une blessure persistante et je ne veux pas risquer de l'aggraver en m'entraînant et en concourant la semaine prochaine", explique Chen dans un communiqué de la fédération américaine de patinage.

Chen, 22 ans, est devenu champion olympique à Pékin en février, au bout d'une olympiade où il a gagné tout ce qui comptait : les trois titres de champion du monde mis en jeu (2018, 2019 et 2021) et les deux finales du Grand Prix organisées (2018 et 2019).

L'Américain Nathan Chen, champion olympique de patinage artistique, le 10 février 2022 aux Jeux olympiques de Pékin Manan VATSYAYANA AFP/Archives

Sur la glace chinoise, le Californien a devancé deux Japonais, le jeune Yuma Kagiyama, 18 ans seulement, et Shoma Uno. Eux deux sont attendus à Montpellier la semaine prochaine, mais pas l'autre star du patinage mondial, Yuzuru Hanyu. L'icône japonaise, double champion olympique (2014 et 2018) mais au pied du podium aux JO-2022, a déclaré forfait il y a quelques semaines déjà, à cause d'une cheville droite récalcitrante.

Ni les Russes ni les Bélarusses ne patineront non plus, la Fédération internationale de patinage (ISU) ayant suivi la recommandation du Comité international olympique (CIO) d'exclure ces sportifs en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

Les Championnats du monde, ultime rendez-vous de l'hiver pour le patinage mondial, se dérouleront de mercredi à samedi prochains à Montpellier.

