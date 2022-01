Patinage: Sinitsina/Katsalapov en tête en l'absence de Papadakis/Cizeron à l'Euro

Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov dans l'épreuve de la danse rythmique à l'Euro, le 14 janvier 2022 à Tallinn Daniel MIHAILESCU AFP

Paris (AFP) – En l'absence de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions du monde et d'Europe en titre, ont pris la tête après la danse rythmique aux Championnats d'Europe de patinage artistique, à trois semaines des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), vendredi à Tallinn.