Pierra Menta: Les Italiens Eydallin/Boscacci toujours leaders après une étape vertigineuse

L'Italien Matteo Eydallin, lors de la 3e étape de la Pierra Menta, le 11 mars 2022 au Grand Mont, dans le massif du Beaufortain JEFF PACHOUD AFP

3 mn

Arêches-Beaufort (France) (AFP) – Les Italiens Matteo Eydallin et Michele Boscacci ont conservé la tête au classement général de la Pierra Menta, course légendaire du ski-alpinisme, à l'issue de la troisième étape qui a vu les concurrents braver le froid et le vent au Grand Mont (2680 m), vendredi dans le massif du Beaufortain.