Play-offs NBA: "C'était sale", fustige Kerr (Warriors) après la blessure de Payton

Los Angeles (AFP) – "Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais c'était sale", a déploré l'entraîneur des Warriors Steve Kerr, à propos de la faute de Dillon Brooks sur Gary Payton II, victime d'une fracture du coude gauche, mardi lors de la défaite à Memphis.

"Le basket en play-offs est censé être physique, tout le monde doit se battre. Tout le monde doit se battre pour tout. Mais il y a un code dans cette ligue que les joueurs suivent et qui veut que vous ne mettiez jamais la saison ou la carrière d'un gars en danger, en le fauchant en plein vol et en le frappant à la tête, pour au final lui fracturer le coude", a déclaré Kerr, très amer.

"Dillon Brooks a brisé ce code. C'est comme ça que je le vois", a-t-il ajouté.

Le joueur des Grizzlies, qui ont égalisé à une victoire partout (106-101), portés par leur phénomène Ja Morant auteur de 47 points, a été exclu aussitôt après son geste survenu en tout début de match. Il risque une suspension d'un ou plusieurs matches, si la NBA estime qu'une sanction est appropriée à la mesure de la gravité de la blessure occasionnée.

S'il doit passer une IRM (imagerie par résonance magnétique) mercredi pour évaluer l'état ligamentaire de son coude fracturé, il est d'ores et déjà acquis que Payton II ne rejouera pas cette saison.

Agé de 29 ans, le meneur a rejoint Golden State l'année dernière en provenance des Raptors 905 évoluant en G League, l'antichambre de la NBA. "C'est un gars qui a travaillé dur pour réussir à se faire une place ces dernières années dans cette ligue, qui a finalement trouvé un foyer et qui jouait comme un fou cette année", a déclaré Kerr.

Coude dans l'oeil et doigts d'honneur

"Les play-offs, cela devait être le moment de sa vie. Et un gars arrive et lui donne un coup sur la tête en plein vol", a-t-il encore pesté.

"C'est une façon difficile de commencer le match", a pour sa part déclaré le leader de l'équipe Stephen Curry. "Je me sens mal pour Gary. C'était son moment de briller et une action comme celle-là le met hors jeu. C'est un dur à cuire, alors quand vous le voyez souffrir comme ça, vous savez que ce n'est pas quelque chose de léger. Et quand quelque chose comme ça arrive, ça vous énerve."

Les Warriors n'ont pas été épargnés par les coups sur cette rencontre, puisque, également dans le premier quart-temps, Draymond Green a pris un coup de coude, involontaire, de Xavier Tillman qui lui a ouvert la paupière droite.

Parti au vestiaire se faire poser des points de suture, l'ailier a été vertement conspué par le public et a répondu par des doigts d'honneur. Ce qui va lui coûter une inévitable amende de la part de la ligue.

Draymond Green (d) des Golden State Warriors face à Xavier Tillman des Memphis Grizzlies dans le match 2 de la demi-finale de Conférence Oues en NBA le 3 avril 2022 à Memphis Justin Ford GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Si vous huez quelqu'un qui saigne au niveau de l'œil, après avoir reçu un coup de coude au visage, vous devriez vous faire virer. S'ils veulent jouer les méchants, je peux l'être aussi. L'amende, je vais la prendre... Je gagne 25 millions de dollars par an, ça devrait aller."

