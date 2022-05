Play-offs NBA: le Heat et les Suns déjà trop chauds pour les Sixers et les Mavs

Tyler Herro du Miami Heat contre les Philadelphia 76ers en demi-finale de Conférence Est le 2 mai 2022 à la FTX Arena à Miami Michael Reaves GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Miami, guidé par Tyler Herro et Bam Adebayo, a solidement débuté sa demi-finale de conférence contre Philadelphie (106-92), lundi lors des play-offs NBA, tout comme Phoenix, plus fort collectivement que Dallas (121-114) et Luka Doncic, vainement stratosphérique avec 45 points.