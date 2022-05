Play-offs NBA: le mors aux dents, Dallas égalise à 2-2 contre Phoenix

Luka Doncic le 8 mai 2022 à Dallas lors du quatrième match de la demi-finale de conférence Ouest entre ses Dallas Mavericks et les Phoenix Suns Ron Jenkins GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

3 mn

Los Angeles (AFP) – Dallas, grâce à son leader Luka Doncic et à l'insolente adresse derrière l'arc de Dorian Finney-Smith, a piégé Phoenix (111-101) et Chris Paul, tôt exclu pour six fautes, pour égaliser à 2-2 dans leur demi-finale de conférence Ouest, dimanche en play-offs NBA.