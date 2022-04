Play-offs NBA: Memphis et Dallas reprennent la main, les Nuggets au bord du gouffre

Los Angeles (AFP) – Memphis a remonté jeudi un déficit de 26 points pour s'imposer 104-95 dans le Minnesota face aux Timberwolves et reprendre l'avantage 2-1 dans leur série du premier tour des play-offs NBA, comme les Mavericks de Dallas, victorieux 126-118 dans la salle du Jazz d'Utah.

Eux aussi défaits à domicile, les Nuggets de Nikola Jokic sont désormais au bord de l'élimination, menés 3-0 dans leur série au meilleur des sept matches par les Golden State Warriors, vainqueurs 118-113 dans le Colorado lors du troisième match de la soirée de jeudi.

A Minneapolis, les Grizzlies de Ja Morant, maladroit (5/18 au tir) mais auteur d'un triple double (16 pts, 10 rbds, 10 passes) étaient menés de 26 points dans le deuxième quart-temps, et encore de 25 en fin de troisième quart-temps, avant de surclasser les Timberwolves 37-12 dans la dernière période de la rencontre pour finalement l'emporter et reprendre l'avantage 2-1 dans leur série.

"Cette victoire nous procure beaucoup d'émotion --on est revenu de si loin", a reconnu Desmond Bane, meilleur marqueur de Memphis avec 26 points. "Mais il faut qu'on garde la tête froide, c'est le premier à quatre victoires qui l'emporte".

"Toute l'équipe est restée concentrée et a résisté pendant tout le match", a encore salué l'arrière.

Côté Wolves, D'Angelo Russell a fini meilleur marqueur, avec 22 points, mais aucun inscrit dans le quatrième quart-temps, Anthony Edwards a ajouté 19 points et 7 rebonds, mais Karl-Anthony Towns a déçu, limité par les fautes et la défense agressive de Memphis à 8 points et 5 rebonds.

Les Warriors proches de la qualification

Dans l'Utah, Dallas a également repris l'avantage dans sa série face au Jazz, grâce à une nouvelle victoire décrochée sans sa superstar slovène Luka Doncic, blessé et absent pour les trois premières rencontres des play-offs, mais qui pourrait effectuer son retour lors du match N.4.

Jalen Brunson des Dallas Mavericks face à Donovan Mitchell lors du troisième match de la série de play-offs NBA entre les deux équipes, le 21 avril 2022 à Salt Lake City. Alex Goodlett GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Comme lors du match N.2, les Mavericks ont pu compter sur Jalen Brunson, auteur de 31 points malgré un dos douloureux après un choc avec son adversaire Royce O'Neal, pour contenir le retour de Donovan Mitchell (32 pts) et de ses coéquipiers. Ces derniers ont compté jusqu'à 17 points de retard, avant de revenir à un tout petit point de Dallas dans le quatrième quart-temps, sans jamais parvenir toutefois à repasser devant.

"Le plus important, ça a été de rester soudés", s'est félicité Brunson après la rencontre. "Quand ils ont fait leurs +runs+, on ne s'est pas effondré".

A Denver enfin, dans la troisième rencontre de la soirée, les Warriors ont fait un grand pas vers le deuxième tour des play-offs en remportant une troisième victoire consécutive face aux Nuggets, grâce à leur trio Stephen Curry (27 pts)-Jordan Poole (27 pts)-Klay Thompson (26 pts).

Avec 37 points à 14/22 au tir, 18 rebonds et 5 passes décisives, le MVP 2021 Nikola Jokic a tout tenté, mais n'a pas suffi au cours d'un match longtemps très serré, mais conclu sur un 9-2 de Golden State.

Nikola Jokic lors de la défaite des Nuggets face à Golden State le 21 avril 2022 à Denver. MATTHEW STOCKMAN GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Prochain rendez-vous entre les deux équipes: dimanche à Denver, où les Nuggets auront à coeur d'éviter un "sweep".

