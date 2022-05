Play-offs NBA: Miami remporte la première joute contre Boston, Butler impérial

Los Angeles (AFP) – Jimmy Butler, impérial avec 41 points, et une défense retrouvée en seconde période ont permis au Heat de remporter (118-107) une première victoire aux dépens de Boston dans leur finale de conférence Est, mardi en play-offs NBA.

C'est une rencontre aux deux visages que s'est adjugée au forceps Miami, malmené en première période par Boston et Jayson Tatum alors sur un nuage, avant de brutalement les ramener sur terre et de tout renverser dans le troisième quart-temps (39-14), en retrouvant sa combativité et sa rudesse habituelles.

"On se devait de réagir, c'est ce qui a fait changer les choses. Il a fallu jouer à fond. On a fait beaucoup d'efforts. Ça a été une corvée tout le match face à ces gars-là. Et ce sera la même chose à chaque rencontre", a commenté Butler, après avoir planté 27 points durant ces 24 dernières minutes (9 rbds, 5 passes).

La réaction d'orgueil des Floridiens a fait l'effet d'une déflagration dont ne se sont jamais vraiment remis les C's, qui menaient pourtant sereinement de huit unités à la pause (62-54) et se sont retrouvés douze minutes plus tard relégués à 17 longueurs (93-76).

Tatum, qui avait été en feu lors des deux premiers quarts-temps avec 21 points, meilleur total de sa carrière en play-offs, n'a inscrit que deux lancers francs durant le troisième. Il a fini avec 29 pions (8 rbds, 6 passes, 4 interceptions).

Jayson Tatum des Boston Celtics face à Jimmmy Butler du Miami Heat dans le match 1 de la finale de Conférence en NBA le 17 mai 2022 à Miami Michael Reaves GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Festival de contres

L'ailier n'a évidemment pas démérité, mais il a fini étouffé. Idem pour Jaylen Brown, pourtant bien présent (24 pts, 10 rbds), et Payton Pritchard, efficace en sortie de banc (18 pts).

Car dans 3e quart-temps brûlant du Heat, Butler enchaînait 13 points et donnait le la en défense. Il a d'ailleurs fini avec 4 interceptions et 3 contres, dont un qui a répondu à celui que lui avait infligé Tatum quelques minutes plus tôt, symbolisant son avantage pris dans ce duel dans le match.

"J'ai continué à jouer au basket de la bonne façon. A mettre des tirs ouverts. J'ai contesté chaque tir de Jayson, en essayant de ne pas faire de faute sur lui, car il est très rusé", a résumé le leader du Heat.

Jimmy Butler du Miami Heat contre les Boston Celtics dans le match 1 de la finale de Conférence en NBA le 17 mai 2022 à Miami Michael Reaves GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

De contres, il y en eut de tous les côtés dans ce match, 20 au total, 12 pour Miami dont 9 en seconde période, 8 pour Boston. De quoi en faire un Top 10, tant ils furent presque tous spectaculaires.

A ce jeu, Bam Adebayo a été le plus dissuasif avec 4 "blocks", à défaut de se montrer prolifique en attaque (10 pts), après avoir longtemps été bousculé par Robert Williams III (18 pts, 9 rbds), qui s'est fait mal à une jambe et n'a pas fini la rencontre.

- "Ca s'est joué au physique" -

Un coup dur supplémentaire pour les Celtics, qui avaient déjà dû se passer pour ce premier match de Marcus Smart, touché à un pied, et Al Horford, entré sous protocole Covid. Sans eux, leur défense n'a pas eu le même poids.

Miami a de fait eu du répondant en attaque, à l'image de Tyler Herro, qui a rendossé son costume de meilleur 6e homme de la saison (18 pts, 8 rbds), et de Gabe Vincent (17 pts) faisant oublier l'absence de Kyle Lowry (ischio-jambier).

Jimmy Butler et Gabe Vincent se congratulent après la victoire du Miami Heat sur Boston dans le match 1 de la finale de Conférence en NBA le 17 mai 2022 à Miami Michael Reaves GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Après avoir été K.O. debout, les Celtics ont mieux fini mais ne se sont pas assez rapprochés au score pour empêcher la défaite.

"Nous avons perdu notre sang-froid au 3e quart-temps. Encaisser un 39-14 en ne marquant que 2 paniers sur 15, c'est difficile à surmonter. Ca s'est joué au physique. Ils ont imposé leur volonté. Au 4e, nous sommes revenus à huit, neuf points et ils ont encore augmenté leur intensité. C'est ce qui a fait toute la différence", a regretté le coach Ime Udoka, frustré de perdre en ayant remporté trois des quatre périodes du match.

De quoi plancher pour quelques ajustements en vue du match N.2 jeudi.

