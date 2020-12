Correspondances sonores - Hô Chi-Minh-Ville au Vietnam

Audio 02:30 Audio 02:30

Correspondances sonores dans le cadre de l'émission «Écouter le monde». Pascale Évrard

Par : Monica Fantini 4 mn

Des oreilles à la bouche les sons du monde s’écoutent, se racontent et se partagent sur le site ecouterlemonde.net et sur les ondes. Envoyées depuis les cinq continents, cartographiées sur «La carte des sons» d’Écouter le monde, les contributions sonores d’artistes, ingénieurs du son, journalistes, chercheurs, étudiants, citoyens du monde... deviennent des correspondances sonores et circulent de pays à pays, de culture à culture, d’imaginaire à imaginaire.