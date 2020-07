Fréquence Asie

Le mois dernier, Kim Yo-jong faisait détruire le bureau de liaison de Kaesong entre les deux Corées. Au-delà de la simple provocation, ce geste montre surtout l’importance qu'a prise depuis quelques années, et encore plus depuis quelques mois, la sœur du président Kim Jong-un à l’intérieur et à l’extérieur de son pays. On va même jusqu’à parler d’elle pour succéder au dictateur nord-coréen.

Vendredi 9 février 2018, les appareils photos crépitent autour d’une jeune femme souriante d’une trentaine d’années : Kim Yo-jong arrive en Corée du Sud. Le moment est historique, puisque c’est la première fois depuis la guerre de Corée (1950-1953) qu’un membre de la dynastie des Kim met les pieds au Sud du 38e parallèle, et plus précisément à Séoul depuis la conquête de la capitale en 1950 par les forces de Kim Il-sung, le grand-père de l’actuel président nord-coréen et de sa sœur.

La messagère

Cette fois, il n’est pas question de conflit, au contraire : Kim Yo-jong est venue assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang. Tout le monde a les yeux braqués sur elle. Et c’était bien l’intention de Kim Jong-un, qui n’était pas venu en personne pour des raisons politiques et de sécurité : « À l'époque, alors que les négociations avec la Corée du Sud et les États-Unis débutaient, la Corée du Nord souhaitait envoyer un message extrêmement fort à Séoul et au reste du monde », explique Antoine Bondaz, directeur du Programme Corée à la fondation pour la recherche stratégique : « L’envoi de Kim Yo-jong a été ce message du volontarisme de Kim Jong-un pour engager la communauté internationale et négocier avec elle, notamment avec les États-Unis ».

On verra ensuite Kim Yo-jong aux sommets de Singapour en 2018 et de Hanoï en 2019 avec les Américains, accompagnant son frère - pour qui elle est un atout certain, puisqu'il l’utilise comme une « caisse de résonance » de sa communication officielle à l’étranger : « Lorsque Kim Yo-jong s’exprime, ses propos sont largement relayés, que ce soit en Corée du Sud, aux États-Unis ou en Europe, et c’est quelque chose d’extrêmement intéressant pour le régime nord-coréen », analyse Antoine Bondaz. Le mois dernier, lorsque la sœur du président s’en est pris à l’envoi de tracts du sud de la péninsule vers le Nord et a fait détruire le bureau de liaison de Kaesong, si le responsable des relations intercoréennes en Corée du Sud s’était exprimé, « il n’aurait pas reçu l’écho qu’a reçu la communication de Kim Yo-jong ».

Par ailleurs, et c’est encore plus intéressant pour le président nord-coréen, lorsqu’elle fait passer des messages, elle n’engage ni son frère ni l’ensemble du gouvernement. Le président peut facilement revenir sur une décision annoncée comme ayant été prise par Kim Yo-jong sans que ne se pose de problème institutionnel, explique le chercheur, « puisqu’on relève là en quelques sortes d’une histoire de famille ». C’est un peu ce que Kim Jong-un a fait après la destruction du bureau de liaison ordonnée par sa sœur, lorsqu’il a annoncé qu’il suspendait « les plans d’action militaire contre le Sud ». Même chose dans ses négociations internationales : Kim Yo-jong peut facilement attaquer les États-Unis et laisser à son frère « le beau rôle, celui d’appeler par exemple à des concessions américaines et à une reprise du dialogue ». Ce rapport frère-sœur permet donc au régime d’avoir une certaine « flexibilité ».

Une fratrie soudée

Pour en arriver là, il faut évidemment que le président ait une parfaite confiance en sa sœur… « Ils sont proches et complices depuis leur tendre enfance », d’autant qu’ils ont été scolarisés ensemble en Suisse, rappelle l’historienne Juliette Morillot (co-autrice de Mijin, confession d’une catholique nord-coréenne) : « Je pense que Kim Yo-jong a un rôle politique de soutien auprès de son frère, qu’ils discutent beaucoup, que tout est concerté puisque c’est la seule personne en qui il a réellement confiance ». À en croire les dires d’un diplomate russe, leur père Kim Jong-il estimait que de ces deux enfants, c’était Kim Yo-jong « la plus rapide, la plus vive », rapporte Juliette Morillot, pour qui la jeune femme a effectivement la réputation d’être « très habile, très fine dans ses raisonnements ».

Kim Jong-il était lui aussi très proche de sa sœur, qu’il avait de la même manière mise en avant : Kim Kyong-hui était directrice du Département de l’industrie légère dans les années 1990-2000, lorsque la Corée du Nord a décidé de la développer après s’être concentrée sur l’industrie lourde. Une mise en avant uniquement à l’intérieur du pays donc, alors que Kim Yo-jong a également acquis depuis deux ans un rôle diplomatique de premier plan.

Une vie peu connue

Pour autant, on dispose de peu d’informations la concernant : elle serait née en 1988 ou 1989, et après ses études à Berne en Suisse avec son frère serait revenu à Pyongyang pour des études de physique à l’université Kim Il-sung. Ensuite, explique Juliette Morillot, « elle a pris peu à peu des postes de plus en plus importants au sein du régime », dirigeant le Département de l’agitation et de la propagande, prenant des fonctions au sein du Parti, « et aujourd’hui on voit que finalement, même si l’on ne connaît pas sa position officielle, elle est l’interlocutrice privilégiée du ministère de l’Unification sud-coréen ».

Selon la rumeur elle serait mariée avec le fils de Choe Ryong-hae, qui, souligne Antoine Bondaz, est en quelque sorte « le numéro 2 du régime : le vice-président de la Commission des affaires d’État, l’institution-clé pour prendre des décisions sur l’avenir du régime ». Pour le chercheur, « si ce mariage était confirmé, cela signalerait que Kim Yo-jong a non seulement une légitimité en quelque sorte dynastique, mais qu’elle a su aussi nouer des alliances avec des familles et des décideurs puissantes en Corée du Nord ».

L’héritière ?

De fait au début de la pandémie de Covid-19, lorsque le président nord-coréen n’apparaissait plus en public, une question était sur toutes les lèvres : la sœur pourrait-elle succéder au frère ? Ce qui est certain, c’est qu’on a commencé à la voir partout : tribune dans le Rodong Sinmun - l’organe du Parti, violence critique de la Corée du Sud, destruction du bureau de liaison de Kaesong… Pourquoi cette mise en avant ?

« La Corée du Nord traverse probablement aujourd’hui une période complexe », estime Juliette Morillot : comme elle partage son unique frontière avec la Chine, le pays d’origine du coronavirus, on a du mal à croire, comme Pyongyang l’affirme, que le pays n’a pas été touché par la pandémie. De plus pour l’éviter - ou freiner - la propagation du virus, la Corée du Nord a fermé totalement cette frontière à travers laquelle transite normalement 80% du commerce du pays. Bref, des problèmes économiques et sanitaires qui selon l’historienne ont « probablement entraîné une prise de conscience au sein du régime » : dans ces conditions déjà difficiles il faut éviter une éventuelle vacance du pouvoir, qui pourrait être provoquée par une maladie de Kim Jong-un, de santé fragile - surpoids, problèmes cardiaques, sans parler du coronavirus...

Ces dernières semaines il s’est donc agi de légitimer la sœur du président, « la seule dans les veines de laquelle coule le sang de la dynastie du Mont Paektu », rappelle Juliette Morillot. Ainsi la destruction du bureau de Kaesong « lui permet d’avoir une certaine légitimité vis-à-vis de l’armée », même chose vis-à-vis de la population avec l’éditorial qu’elle a signé en son nom, il y a un mois, dans le Rodong Sinmun (une première). Le chemin sera quand même plus difficile pour Kim Yo-jong, note l'historienne : elle est jeune et c’est une femme, qui plus est dans un pays confucéen, « mais elle a pour elle un atout que personne d’autre ne peut avoir en Corée du Nord : elle vient de cette lignée du Mont Paektu ». Pour autant, souligne Antoine Bondaz, il y a peu de chance que Kim Jong-un la présente dans les années à venir comme son successeur officiel : cela ne ferait qu’alimenter la « machine à fantasme » sur son état de santé...

