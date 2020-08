Reportage international

Les camps de déplacés en Birmanie

Audio 02:27 Audio 02:27

Ce pasteur, père de trois enfants, est arrivé à Rangoun en mars 2020. Sarah Bakaloglou / RFI

En Birmanie, la situation reste très préoccupante dans l’ouest du pays. Amnesty International y a dénoncé ce mois-ci des attaques de l’armée qui s’apparentent à des « crimes de guerre ». L’armée birmane affronte une rébellion ethnique dans l’Etat de l’Arakan et dans le sud de l’Etat Chin… Une région où l’accès aux journalistes est presque impossible, et où internet a été coupé par le gouvernement. En deux ans, plus de 100 000 civils ont dû prendre la fuite et certains ont trouvé refuge à Rangoun, la plus grande ville du pays.