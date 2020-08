Reportage international

En Thaïlande, l’absence de visiteurs, la fermeture des frontières, privent de revenus les centaines de camps d’éléphants destinés au tourisme. Faute de pouvoir les nourrir, certains dresseurs d’éléphants ont décidé de rentrer dans les villages de forêt avec leurs animaux. Reportage dans le nrd de la Thaïlande.

Comme tous les jours Tchokia l’éléphante et sa petite Lotus montent l’étroit sentier qui mène à la forêt. En temps normal, elles sont nourries au camp, par les touristes qui leur offrent bananes ou canne à sucre, mais covid oblige, elles ont dû apprendre à se nourrir seules, sous l’œil attentif de leur gardien, le jeune Thanarat

« Vu que ça fait deux, trois mois qu’il n’y a plus un touriste, on est obligé de passer beaucoup de temps tous les jours à emmener nos éléphants dans la forêt pour qu’ils puissent se trouver à manger. Ce qu’on leur donne au camp en ce moment, ça ne suffit pas et ça devient de plus en plus difficile de trouver de la nourriture. Donc si les touristes ne reviennent pas très vite, la situation va s’aggraver. »

Mais tous les camps n’ont pas accès à la forêt, et faute de revenus, certains propriétaires ont démissionné, abandonnant à leur sort les éléphants et ceux qui les accompagnent, les mahouts, si bien que certains ont décidé de reprendre le chemin de la forêt.

Au village de Huay Bong, dans les montagnes Karens, une vingtaine d’éléphants est arrivée depuis quelques semaines, après un long voyage par la route. Nam y a participé. « Nous, on était très content de rentrer à la maison, et les éléphants aussi, même si c’était un voyage épuisant, on a traversé des villages où certains enfants n’avaient jamais vu d’éléphant. Les éléphants n’habitaient plus la région depuis plus de 20 ans et pourtant c’est ici qu’ils sont nés. »

Pour les associations, la crise représente une occasion unique de faire cesser complètement l’activité, et de permettre aux hommes et aux animaux de rester chez eux. « On aimerait devenir un éco-village touristique : les éléphants n’ont rien à faire en ville, c’est ici chez eux et nous, on n’aurait pas besoin d’aller travailler dans les camps, en usine ou dans les plantations de maïs. On ferait de l’agriculture chez nous, les éléphants nous aideraient à prendre soin du village et les touristes viendraient voir les éléphants ici et dormiraient chez l’habitant. »

Mais l’absence d’investissements, la pollution des cours d’eau et de récentes lois qui privent les Karens de l’usage de la forêt rendent le coût d’entretien des éléphants trop lourd pour ces villageois et le projet d’éco-village un rêve lointain.

