Grand reportage

Direction le Pakistan, le pays des Purs où se marier est rarement une affaire d'amour. Les rishta aunties sont les entremetteuses qui aident les familles à trouver la meilleure brue ou le meilleur gendre, selon leur appartenance sociale et selon leur caste.

Publicité

Ces marieuses traditionnelles sont de plus en plus décriées et de nombreuses femmes leur préfèrent les sites de rencontre sur internet où elles n'ont pas à faire face au jugement acerbe de ces tanties qui sont loin d'être toujours tendres et bienveillantes.



NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne