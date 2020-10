Reportage international

Inde: crise du tourisme à Jodhpur

Audio 02:39 Audio 02:39

Le fort de Mehrangarh, l'attraction la plus célèbre de Jodhpur, au Rajasthan. WikimediaCommons/Alvin Antony 910/CC BY-SA 4.0

Par : Sébastien Farcis Suivre 4 mn

L’inde est le deuxième pays officiellement le plus touché en nombre de cas de Covid-19 et devrait bientôt dépasser les États-Unis. Malgré tout, le pays relance son économie et rouvre entre autres les monuments et musées touristiques pour espérer relancer le tourisme. Mission difficile, toutefois, en l’absence de voyageurs étrangers.