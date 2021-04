7 milliards de voisins

Depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021 et le départ forcé de l’ex-dirigeante civile Aung San Suu Kyi, la Birmanie est plongée dans le chaos.

Si la junte n’avait jamais vraiment abandonné le pouvoir, cette reprise en main met fin à 10 ans de transition démocratique. Accueillie, dès les premiers instants, par des manifestations d’ampleur, la contestation contre ce coup d’État ne faiblit pas malgré la répression féroce de l’armée qui a déjà fait plus de 700 victimes et plus de 3 000 arrestations. En première ligne de cette révolte pacifique, les jeunes Birmans mènent le combat pour la démocratie. Dans un pays habitué aux coups d’État, aux insurrections des minorités et aux soulèvements populaires, comment vit la société birmane ? Quelle place pour les femmes dans ce pays réputé patriarcal, quelles sont les aspirations de la jeunesse ?

Sylvie Brieu, grand reporter et écrivaine. Autrice de Birmanie – Les chemins de la liberté (Albin Michel, 2016)

Bénédicte Brac de la Perrière, ethnologue, spécialiste de la Birmanie, chercheuse au CNRS – CASE (Centre Asie du Sud-Est)

Tin Tin Htar Myint, porte-parole de la Communauté birmane de France, une organisation à but non lucratif en France qui promeut les droits de l’homme et la démocratie au Myanmar.

Le témoignage de Kutub, exilé rohingya, recueilli par Charlie Dupiot. Originaire de l'État d'Arakan en Birmanie, Kutub a dû fuir son village et son pays après les exactions perpétrées contre les Rohingyas par des militaires birmans et des milices bouddhistes en 2017. Après un an passé dans un camp de réfugiés au Bangladesh, il est arrivé en France en octobre 2019.

Programmation musicale

► Ba Htoo - Don't let your blood cool off

► LUV - Win Htet Aung

Pour aller plus loin

