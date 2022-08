Aujourd'hui l'économie

Le Sri Lanka traverse la pire crise de son histoire. L’État, à court de devises étrangères, n’arrive plus à rembourser ses emprunts étrangers ni à acheter les biens essentiels pour sa population, comme le carburant. Et un autre bien manque gravement : le gaz ménager. Les Sri-Lankais ont donc recours à tout type de débrouille pour compenser, y compris la simple cuisine au feu de bois.

De notre correspondant à New Delhi,

Plus d’une centaine de bonbonnes de gaz bleues sont alignées sur le pavé, dans une file qui fait le tour de ce pâté de maison du centre de Colombo. Cela fait cinq jours que les propriétaires de ces bouteilles attendent ici, mais le rideau du magasin de distribution de gaz reste fermé. Mohammed, 63 ans, s’impatiente : « J’arrive le matin pour garder ma bonbonne pendant la journée. Et la nuit, je dois payer quelqu’un pour la garder, ce qui nous coute de l’argent. En attendant, nous n’avons pas de gaz à la maison, et soit on cuisine au bois, soit on mange à l’extérieur, ce qui est plus cher. »

L’attente est interminable et couteuse, les disputes parfois violentes, et enfin, le prix pour remplir sa bonbonne de gaz a plus que doublé depuis le début de l’année. Pour toutes ces raisons, Maria Savadi Gurusangh ne peut plus se permettre de cuisiner au gaz. Cette femme du quartier populaire de Wanathamulla récupère donc des branches d’arbres et des cagettes, les place dans un petit foyer en métal. Et depuis quatre mois, elle cuisine ainsi au feu de bois, par terre, devant sa petite maison.

« Ce n’est pas facile de trouver du bois, et cela met du temps à cuire dans ce petit brasier, explique Maria Savadi Gurusangh. Les voisins se plaignent aussi parfois de la fumée. Le plus difficile, c’est de cuisiner le riz au feu de bois, donc parfois, j'utilise le cuiseur de riz électrique, mais je l’évite au maximum, car l’électricité coute aussi cher maintenant. Je garde ensuite ce riz pendant deux jours. »

Cette femme de 64 ans, légèrement courbée par l’effort, avoue pouvoir tolérer ces problèmes, mais elle est surtout désolée pour sa famille : « J’ai eu une vie difficile, j’ai fait des ménages pour élever mes enfants. Mais je n’ai jamais connu une telle situation de pénuries. Et je suis triste que mes petits-enfants grandissent avec tant de restrictions, ce n’est pas juste pour eux. »

La crise touche aussi les classes moyennes du Sri Lanka. Susila Pereira a travaillé pour les Nations unies pendant une partie de sa carrière, et jouissait d’une vie confortable jusqu’à récemment. Maintenant, cette retraitée doit jongler pour cuisiner : « Le gaz est cher et il y a toujours des coupures d’électricité, donc j’achète un maximum de légumes qui n’ont pas besoin d’être cuisinés, comme de la salade et des brocolis. Et quand je cuisine, c’est seulement avec mon cuiseur de riz, qui est devenue mon fait-tout- dès que j’ai de l’électricité, je mets tous les légumes dedans. Et je ne mange plus que deux fois par jour pour économiser. La nuit, je rêve que je prépare trois plats différents, mais quand je me lève, je n’ai pas le choix. Et je n’en fais qu’un. »

Début juin, l’ONU prévenait que près de neuf Sri-Lankais sur dix réduisaient leur alimentation pour économiser de l’argent. Et plus de 20% d’entre eux se trouvaient en détresse alimentaire. Depuis le départ du clan des Rajapakse, chassé par la rue à la mi-juillet, le nouveau président Ranil Wikremesinghe poursuit les négociations avec le Fonds monétaire international, dans le but d’obtenir un prêt qui pourra permettre à l’État d’acheter les biens de premières nécessitées, comme le carburant et le gaz.

