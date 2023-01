Aujourd'hui l'économie

L'électricité est en partie rétablie au Pakistan après qu'une grande partie du pays a été plongée dans le noir le 23 janvier. Une énorme panne a notamment affecté les mégalopoles de Karachi et de Lahore. Un blackout dû à un dysfonctionnement et une variation de fréquence au moment de la remise en route des unités de production. Si l’ampleur de cette panne est impressionnante, les difficultés de fourniture en électricité sont récurrentes.

Publicité

Les coupures sont fréquentes en partie parce que le système de distribution est complexe et vétuste. Il y a deux ans, une panne similaire avait déjà privé une bonne partie des 220 millions d’habitants de courant. Blackout important également en 2018. Mais depuis quelques mois, la situation s’est encore détériorée, les délestages se sont multipliés, notamment l'été dernier.

En cause, les difficultés d’approvisionnement en énergie primaire. D'ailleurs, la panne du 23 janvier est survenue au redémarrage des centrales. Et si elles étaient éteintes dans la nuit, c’était précisément pour faire des économies.

D’autres mesures d’économies ont été prises

Au début du mois, le gouvernement a imposé la fermeture anticipée des magasins et des marchés le soir à 20h30, alors qu’en temps normal beaucoup accueillent des clients jusqu’à 23h. Dans les salles de mariage, les festivités doivent prendre fin à 22h. Objectif : économiser l’équivalent d’un peu plus de 270 millions de dollars.

Les services gouvernementaux sont sommés de réduire leur consommation de 30%. Et cet été, les autorités comptent bien faire la chasse aux ventilateurs énergivores.

D’où viennent ces pénuries ?

Plusieurs facteurs se sont agrégés. Indirectement, le Pakistan fait les frais de la guerre en Ukraine. Plus de 20% de la production d'électricité dépend du gaz naturel liquéfié (GNL). Or, pour diversifier leurs approvisionnements face aux chutes d’importations du gaz russe livré par pipeline, les Européens ont jeté leur dévolu sur le GNL, importé par bateau et dont les flux peuvent facilement être redirigés.

Cela a fait flamber les prix. Si la facture est lourde pour l’Europe, le Pakistan n'a lui pas toujours pu rivaliser.

D’autant que le pays est confronté à une crise de changes

En début d’année, les réserves de devises de la banque d’État sont tombées en dessous des six milliards de dollars, le plus bas niveau depuis neuf ans. De quoi payer environ un mois d’importations, au rang desquelles l'énergie est prépondérante, selon les analystes.

Par ailleurs, en raison de cette pénurie de dollars, des biens sont aussi restés bloqués dans le port de Karachi car les banques ont refusé d’ouvrir de nouvelles lettres de crédit pour les importateurs. Et cela a un impact sur l’économie déjà mise à mal par une inflation galopante et une croissance en berne.

Cette crise de change a aggravé les difficultés de l’industrie textile. Les fabricants, qui ont souffert des dégâts causés aux cultures de coton par les inondations, doivent déjà composer avec les pénuries d’énergie. Or, le textile représente 60% des exportations du Pakistan. Et une baisse des exportations risquerait d’aggraver la crise de change.

Quelles pistes pour se sortir de l'ornière ?

Islamabad a conclu un accord avec Moscou pour importer du pétrole et du gaz russes à partir de mars. Les deux pays assurent s’être entendus sur des conditions qui garantissent un « bénéfice économique mutuel ».

Par ailleurs, la semaine dernière, les Émirats arabes unis ont prolongé un prêt de deux milliards de dollars et accordé un milliard de dollars supplémentaires pour aider le Pakistan à éviter le défaut de paiement immédiat.

Islamabad place surtout ses espoirs dans un accord avec le Fonds monétaire international. Mais le versement d'une tranche d'aide est en attente depuis septembre. Le FMI réclame la fin des subventions sur les produits pétroliers et l'électricité. Le Premier ministre a exhorté l’institution de Washington à lui laisser un peu de répit face à la situation « cauchemardesque » que traverse le Pakistan.

► À lire aussi : Une conférence internationale pour aider le Pakistan à surmonter les inondations dévastatrices

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne