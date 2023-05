Chronique des matières premières

L'abondance de nickel indonésien se confirme. Une aubaine pour les sidérurgistes. Mais pas encore pour les constructeurs de batteries.

Publicité

L'Indonésie bouscule les statistiques de production de nickel. Son offre s'annonce si abondante que le Groupe d'étude international sur le nickel (INGS) a dû revoir ses prévisions : le surplus mondial est désormais estimé à 239 000 tonnes, du jamais-vu en dix ans, si cela se confirme.

Cet excédent est aussi lié à une demande qui continue de croître, mais ne s'emballe pas. Les besoins en nickel ont augmenté de 6% l'année dernière, et la tendance pour cette année est la même selon les estimations du groupe d'étude, mais cette augmentation des besoins est plus lente que la progression de l'offre indonésienne.

► À lire aussi : L’Indonésie mise sur le nickel, malgré les ravages de son exploitation

Deux classes de nickel

L'impact de cette surabondance de nickel sur les prix pourrait être cependant très relatif, du moins pour l'instant, explique Didier Julienne, président de Commodities and Resources. Le nickel indonésien est en effet essentiellement destiné aux sidérurgistes, et entre notamment dans la composition de l'acier. Ce ferronickel ou nickel de classe 2, selon l'appellation, n'est pas utilisé dans la fabrication des batteries, et n'est pas côté à la bourse des métaux de Londres, ni à celle de Shanghai.

Donc, même si l'Indonésie inonde le marché, cela ne joue théoriquement pas sur les prix du nickel plus concentré, celui de classe 1, le nickel électrolytique que s'arrachent les constructeurs de voitures électriques. Et de fait, les cours du nickel sont pour l'instant plutôt stables autour de 24 000 dollars la tonne.

Un marché à la croisée des chemins

Mais cela pourrait peut-être ne pas durer. Le marché du négoce de nickel est en effet à la croisée des chemins : la bourse de Shanghai se prépare à coter le nickel de classe 2, aujourd'hui échangé de gré à gré. Ce nickel côté en bourse sera moins cher que son cousin à cause de sa qualité. Cette nouvelle cotation pourrait alors brouiller les cartes et finir par avoir un impact sur la demande en nickel de première classe et donc sur son prix.

Le constructeur chinois de batteries BTR table déjà sur un nickel à 8 000 dollars la tonne à moyen ou long terme, soit trois fois moins qu'aujourd'hui.

► À lire aussi : Colombie: survivre à côté de la plus grande mine de nickel d’Amérique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne