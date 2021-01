Chronique transports

Scooters électriques Ola, ou le succès du 2 roues indien

Audio 02:32 Audio 02:32

Ola, futur acteur majeur de l'électrique ? © Capture d'écran/caradisiac.com

Par : Marina Mielczarek 7 mn

C'est l'histoire d'une petite Indienne devenue une géante ! La société Ola, célèbre en Inde pour ses services de taxis et de petites motos, va devenir le plus grand fabricant de scooters électriques du monde ! Deux millions d'engins sortiront chaque année de son usine du Tamil Nadu, dans le sud du pays. À l'origine start-up, petite société de transport à la demande, Ola s'est imposée en Inde jusqu'à y détrôner l'Américain Uber. Ola exportera ses 2 roues en Asie, en Europe et en Amérique du Sud.