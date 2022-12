Chronique transports

Pour les fêtes, nous vous proposons de réecouter les chroniques Transport que vous avez préférées cette année ! Parmi les grands succès, le Japon et ses fans de trains ! Le pays en compte 2 millions, un record mondial. Au point qu’au Japon, ces passionnés portent un nom particulier: les Densha Otaku. À Noël, beaucoup de petits et grands Densha Otaku vont s’offrir des trains ou des voyages sur les rails !

(Rediffusion du 12 mars 2022)

Chambre d’hôtel avec vue sur les rails ! Aux premières loges pour voir les trains. Pour un réveil au son de sifflets de gare, un Densha Otaku (« fan de trains ») au Japon, est capable de passer tout son temps et de dépenser tout son argent.

Deux millions de fans de train, les Densha Otaku

On estime à deux millions le nombre d’hommes et de femmes, jeunes ou plus âgés, hyper passionnés. Hyper parce qu’au Japon, c’est toute la population qui, et, c’est peu de le dire, voue un culte aux trains du pays. Une île où l’on prend plus facilement le train que la voiture.

Le train, star télévisée

Le Japan Railways Journal passe chaque jeudi (traduit en langue anglaise) sur la NHK (la chaîne de télévision publique japonaise) Quant aux documentaires du Tetsudo Channel, ils sont entièrement en japonais et dédiés aux trains et réseaux ferrés.

Le 14 octobre, jour de la fête du chemin de fer

Claude Leblanc, journaliste et professeur à l’université catholique de Lille, est spécialiste de l’Asie. Ayant vécu au Japon, il ne cesse de s'enthousiasmer sur ce phénomène unique au monde : « Le Japon est quand même le seul pays au monde à posséder autant de médias sur les trains. Mais la Chine, Singapour ou Taïwan, commencent, eux aussi, à avoir leur club de fans de trains, symbole de modernité et de puissance du pays. Au Japon, il y a les deux versants. D’un côté, la modernité avec les Shinkansen, les trains les plus rapides de la planète, aujourd’hui en compétition avec des modèles chinois, mais ils restent encore réputés. De l’autre, une certaine nostalgie des trains à vapeur. L’émission de la NHK en montre beaucoup. Jusqu’aux années 1970, les Japonais ont parcouru leur pays grâce à ces trains. »

Des trains croisières gastronomiques

Claude Leblanc souligne également la diversité des thèmes abordés. L’une des passions des Japonais se déroule à bord des voitures : manger à bord avec le Bento régional (plats gastronomiques à emporter) Beaucoup de Japonais font du tourisme de cette façon. Un voyage en train pour déjeuner et découvrir les produits d’une région en fonction des arrêts de ces escapades ferroviaires.

Le train de l’amour, le train Hello Kitty, le train oiseau éclair !

Galaxie express 999, le personnage principal de ce dessin animé est un train et il vole dans l’espace ! Dans les films, les mangas ou dans les jeux-vidéo, le train façonne l’imaginaire des Japonais. Thomas Sirdey peut en témoigner, lui, le créateur de Japan Expo, le plus grand salon de la pop culture japonaise à Paris et Los Angeles : « Le train est une fierté nationale. Le jeu vidéo le plus couru aujourd’hui est un simulateur de conduite de train. On choisit son propre train, on choisit sa ligne, ses horaires et la région à parcourir. L’un des métiers les plus respectés au Japon est le conducteur de train. Je connais beaucoup de jeunes enfants qui en rêvent. »

Un chauffeur sanctionné pour 1 minute de retard

Justement, les chauffeurs et chauffeuses de train, parlons-en ! Avec Mathieu Rocher, l’auteur d’ouvrages sur la société japonaise dont Japop, le Japon de la Popculture. Il raconte cette anecdote : l’an dernier, un chauffeur de train rapide souffrait de diarrhée, il est allé aux toilettes. Le train a eu 1 minute de retard, l’employé a été renvoyé : « Vous verrez au Japon des gestes de chauffeurs inconnus en Europe ! Là-bas, le conducteur porte des gants blancs et en fonction des directions, des panneaux et des vitesses, il lève les bras et crie très fort. C’est une technique que l’on a tenté de mettre en place en France, mais les conducteurs ont eu trop peur du ridicule. Cette technique augmenterait la concentration et l’efficacité de la conduite. Mais imaginez, il faut s’attendre à conduire des trains de toutes les couleurs, de tous les formats. C'est tellement drôle de voir les trains décorés et peints aux couleurs d’Hello Kitty. À bord, vous rencontrez la petite chatte Kitty (une employée déguisée) qui vient vous saluer. »

Faire ses courses en jouant au train électrique

Autre phénomène de société, ces grands magasins où, entre les rayons parfum ou épicerie, vous trouverez ces espaces de trains électriques. Location de 10 minutes à une demi-heure pour profiter d’une pause durant vos achats. Le Japon est une île, sortie de son isolement grâce aux trains. Il y a près de 10 000 gares dans le pays.

