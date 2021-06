Décryptage

La Chine parviendra-t-elle à enrayer le déclin démographique ?

En février 2021, la Chine indiquait réfléchir à de nouvelles mesures pour pousser les Chinois à faire davantage d'enfants. © Mark Schiefelbein, AP

Par : Romain Auzouy 1 mn

Pékin a annoncé hier lundi la suppression de la limitation à deux enfants par couple. Un nouvel assouplissement qui intervient plus de cinq ans après la fin de la politique de l’enfant unique qui a prévalu de 1979 à 2015. Car la Chine est confrontée à un vieillissement annoncé de sa population : en 2030, un habitant sur quatre aura plus de 65 ans. Des perspectives qui menacent le modèle de la deuxième plus grande économie du monde.