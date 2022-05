Décryptage

Guerre en Ukraine : comment expliquer la « neutralité » de l'Inde ?

Le Premier ministre indien Narendra Modi avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une réunion à New Delhi. AFP - -

Par : Adrien Delgrange 1 mn

Narendra Modi est à Paris. Le premier ministre indien achève ce soir (4 mai 2022) sa tournée européenne dans la capitale française après être passé par l'Allemagne et le Danemark. Premier déplacement officiel à l'étranger du premier ministre indien depuis le début de la guerre en Ukraine. Alliée à la fois de la Russie et de l'Occident, New Delhi n'a jamais explicitement condamné l'agression de Moscou. L'Inde tente, tant bien que mal, de maintenir une position neutre. Comment expliquer l'actuelle position de l'Inde sur la scène internationale ?