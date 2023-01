Décryptage

Rahul Gandhi, au centre droit, et sa sœur et leader du parti, Priyanka Vadra, au centre gauche, avec leurs partisans lors de la «Marche pour l'unité de l'Inde», à Srinagar, au Cachemire sous contrôle indien, dimanche 29 janvier 2023.

Le premier ministre indien a rendu hommage ce lundi au Mahatma Gandhi, assassiné par un fanatique hindouiste il y a tout juste 75 ans. Mais sous le règne de Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014, l'Inde s'est éloignée des rêves du héros de l'indépendance.

Le BJP le parti nationaliste hindou du premier ministre est accusé d'attiser les violences contre les communautés musulmane et chrétienne. Il controle le parlement et la majorité des Etats du pays. Pour tenter de lutter contre cette hégémonie et pour redonner des couleurs au parti du congrès, en déshérence, Rahul Gandhi, héritier d'une longue dynastie politique, vient d'achever un périple de 3500 kilomètres à pied à travers le pays. Cette marche dite de l'unité a drainé des milliers de personnes sur son passage. Mais ce succès ne suffira sans doute pas à contrer dans les urnes la formidable machine politique du BJP lors des élections générales de 2024.

Avec notre invitée :

Charlotte Thomas, chercheuse indépendante spécialiste de l’Inde

