Fréquence Asie

« La Roulette Chinoise - Argent, pouvoir, corruption et vengeance dans la Chine d’aujourd’hui »,

Un milliardaire chinois qui lève le voile sur l'élite communiste corrompue, friande de virées en jet privé et de voitures de sport, c’est rare. L’homme d’affaires Desmond Shum a osé le faire. Son livre La roulette chinoise – argent, pouvoir, corruption et vengeance dans la Chine d’aujourd'hui (éditions Saint-Simon) plonge le lecteur dans les secrets de « l’aristocratie rouge ».

Aujourd’hui exilé à Londres, Desmond Shum a laissé derrière lui son ex-femme et partenaire en affaires, subitement disparue en 2017. Après quatre ans de silence, à la veille de la sortie du livre aux États-Unis, elle l’a appelé en le suppliant : « Pour notre sécurité et celle de notre fils, ne publie pas ton livre ». Mais Desmond a décidé autrement. Voici son témoignage.

RFI : « Mieux vaut parler et mourir que se taire et rester en vie ». C’est avec cette citation de Fan Zhongyan, un lettré chinois du XIe siècle, que vous commencez votre livre. Quels risques prenez-vous en publiant ce livre confession malgré les menaces que vous avez reçues ?

Desmond Shum : En s’attaquant à une dictature, vous ne savez jamais ce qu’ils sont capables de vous infliger. L’État chinois fait disparaître des avocats défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des hommes et des femmes d’affaires, des fonctionnaires. Cela arrive tout le temps. Tout dépend comment vous vivez avec ce risque.

Êtes-vous considéré comme un traître pour avoir braqué les projecteurs sur la corruption au sein du parti communiste ?

Cela ne fait pas le moindre doute. Ils disent que je salis l’image du Parti communiste, de la Chine et de ses dirigeants. Donc oui, à leurs yeux, je suis un traître.

Les relations personnelles, en chinois « guanxi », dont vous parlez beaucoup dans votre livre, sont-elles essentielles pour faire des affaires en Chine ?

Vous n’arrivez à rien sans votre réseau. Même pour diriger un kiosque à journaux au coin de la rue, il vous faut de bonnes relations avec le policier local. Si vous voulez faire des affaires plus importantes, il faut alors avoir « du guanxi », des connexions, plus haut placées. Les lois sont très floues en Chine, vous naviguez donc constamment dans une zone grise. Ils peuvent vous arrêter ou pas, vous ne savez jamais à quel moment ils frapperont. Seul votre réseau peut vous protéger. Le pouvoir politique détermine tout.

Quel pacte aviez-vous noué avec la famille de l’ancien Premier ministre Wen Jiaobo et surtout avec sa richissime épouse Zhang Beili que vous appelez « tante Zhang » ?

Nous avions conclu un accord tacite. Dans toutes nos affaires, la famille Wen prenait 30% des bénéfices. C’est le tarif qu’il faut accepter si vous traitez avec ce genre de personnes de haut rang.

Il vous arrivait aussi d’offrir des montres à 10 000 euros ou des déjeuners à des milliers d’euros à des fonctionnaires. C’était le prix à payer pour obtenir les autorisations, par exemple pour construire le terminal de fret de l’aéroport de Pékin ?

Au niveau auquel nous avons fait des affaires, une somme de 10 000 euros n’est pas considérée comme un pot-de-vin. C’est juste un cadeau, c’est normal en Chine. Si vous avez à faire avec des ministres, des vice-ministres, des directeurs généraux, 10 000, c’est juste un geste amical. Si vous offrez moins, ils vont vous trouver irrespectueux.

Et les entreprises occidentales payent aussi ?

Bien sûr ! Les Siemens, les IBM de ce monde… tous font pareil.

Vous écrivez que vous étiez comme ces oiseaux qui nettoient les dents du crocodile, qu’est-ce que vous voulez dire par là ?

Le cas de ma femme Whitney est un exemple parfait. Vous dansez toujours sur le fil du rasoir. À tout moment, vous pouvez tomber dans l’abîme. Si vous n’êtes pas prêt à offrir des cadeaux et à partager votre richesse avec les familles puissantes, vous ne pouvez rien faire. En Chine, le parti est au-dessus de l’État et les membres du parti prélèvent un impôt supplémentaire à tout un chacun. Vous êtes donc obligé de payer cette taxe, si vous voulez faire quoi que ce soit dans ce pays.

Desmond shum et Whitney son ex-femme. © Collection personnelle

Vous vous considérez comme étant corrompu ?

Je ne considère pas que je suis corrompu. Je joue juste le jeu selon les règles chinoises.

Est-ce que la campagne anticorruption menée par Xi Jinping a changé la donne ?

Ce que Xi fait n’est pas nouveau. Simplement, l’ampleur a changé. Les fonctionnaires sont au-dessus de la loi. Donc, du moment qu’il n’existe aucune liberté ni une justice indépendante, la corruption sera toujours là. Une fois que vous avez obtenu un poste ministériel, vous êtes intouchable. Vous ne serez pas puni pour des faits de corruption ou tel ou tel crime ordinaire. Si vous êtes puni, c’est uniquement pour des raisons politiques. Vous n’avez pas besoin d’être un rebelle, il suffit d’être un rival potentiel ou d’appartenir au mauvais camp politique. Ça dépend.

Est-ce que cette aristocratie rouge se sent menacée aujourd'hui ?

Les intérêts économiques des aristocrates rouges dépendent entièrement de leur pouvoir politique. Xi Jinping ne veut partager le pouvoir avec personne ni même avec l’élite rouge. Cela affecte bien sûr leurs intérêts économiques. Xi Jinping n’aime pas non plus l’entrepreneuriat privé. Or, la plupart des membres de l’élite est en affaire avec des entreprises privées. Donc, Xi heurtent leurs intérêts.

Le numéro Un chinois doit donc avoir beaucoup d’ennemis ?

Absolument ! 4,5 millions de fonctionnaires ont déjà été punis, et ils ont tous des associés, de la famille, des ex-chefs, des ex-collègues. C’est pour cette raison que Xi Jinping doit rester à tout prix au pouvoir. Le jour où il le perdra, une terrible vague de revanche s’abattra sur lui. C’est pour cela qu’il doit renouveler son mandat.

