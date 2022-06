Fréquence Asie

«La Corée du Sud, la tyrannie de l’excellence» de la journaliste Juliette Morillot

«La Corée du Sud, la tyrannie de l’excellence» de la journaliste Juliette Morillot, spécialiste des deux Corées. © Editions Tallandier

Petit pays traumatisé par la colonisation nippone entre 1910 et 1945, sous régime dictatorial jusque dans les années 80, la Corée du Sud a réussi en trois générations à construire une démocratie qui s’est hissée à la 10e place mondiale sur le plan économique et à devenir un pionnier en matière de soft power. Dans La Corée du Sud, la tyrannie de l’excellence en 100 questions, Juliette Morillot, spécialiste des deux Corées, décrypte les ressorts de ce succès et le revers de l’excellence.