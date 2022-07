Fréquence Asie

«Reste», transmettre le passé douloureux d'un couple qui a survécu au génocide khmer rouge

Kaing Guek Eav, alias Duch, le sinistre tortionnaire de la prison S-21 (image d'illustration). © REUTERS/Tang Chhinsothy/Pool (CAMBODIA)/

Reste est un podcast réalisé par Malika Ung, une Française d’origine cambodgienne. C’est un récit initiatique qui restaure à travers le périple de ses parents la mémoire familiale et collective. Reste évoque la transmission du passé et des souvenirs de génération en génération entre ses parents et ses sœurs et elle, après l'exil et le génocide khmer rouge, et ce, 40 ans plus tard.