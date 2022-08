Fréquence Asie

Travailler plus longtemps, une réalité pour les séniors japonais

Un sénior employé dans une usine de traitement des déchets de Yokohama, au Japon. © Getty Images/Makiko Tanigawa

Aujourd’hui au Japon, un senior sur quatre continue de travailler au-delà de l’âge de la retraite fixée à 65 ans. La population active compte près de 9 millions de personnes âgées. Et les entreprises ont de plus en plus recours aux seniors pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. État des lieux d’un marché du travail en pleine mutation, avec Jean-François Sabouret, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la société japonaise.