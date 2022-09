Fréquence Asie

«Afghanistan: le prix de la paix» de Claire Billet, «l'histoire d'un déni»

Image tirée du documentaire «Afghanistan, le prix de la paix», de Claire Billet. © Point du jour/Les Films du Balibari/France Télévisions

Par : Vincent Souriau

Il y a un an, les talibans reprenaient le pouvoir à Kaboul après une offensive-éclair facilitée par le retrait des troupes américaines. Faut-il y voir une capacité de résilience hors du commun de l'insurrection islamiste afghane ? Ou bien la conséquence de 20 ans d'errements et de négligence occidentale qui ont laissé la population afghane ruinée et exsangue malgré les sommes colossales engagées dans le pays ?