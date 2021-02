Grand reportage

Corée du Sud: vieillir dans la pauvreté

Dans un temple à Séoul (Corée du Sud), le 19 octobre 2020. © Ahn Young-joon/AP

Par : Nicolas Rocca Suivre 21 mn

Comment affronter le vieillissement de sa population ? La Corée du Sud, pays au plus faible taux de natalité de l'OCDE voit la part des plus de 65 ans augmenter constamment. Une hausse qui s'accompagne d'une précarité, un système de retraite encore inefficace et une croissance rapide ont laissé plus de 3 millions de Sud-Coréens et Sud-Coréennes âgés vivre sous le seuil de pauvreté.