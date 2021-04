Grand reportage

Au cœur du Hazarajat, l'harmonie menacée

Un Afghan mène ses vaches dans la province de Daykundi. Nili, la capitale de Daykundi, l'une des 34 provinces de l'Afghanistan, est située à environ 310 kilomètres à l'ouest de Kaboul. © AFP/Shah Mardi

Par : Sonia Ghezali

Nous partons dans le centre de l’Afghanistan, à Daykundi, une province du Hazarajat, le territoire historique des Hazaras qui sont principalement chiites, et qui représentent entre 10 et 20% des 38 millions d’habitants en Afghanistan. La province de Daykundi est rurale, isolée, et est l’une des plus pauvres du pays. Elle est réputée pour son ouverture d’esprit propre aux Hazaras en Afghanistan. Une femme a été récemment nommée gouverneure de la province. Autre fait unique dans le pays, une femme est à la tête du Conseil provincial.